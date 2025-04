Bill Gates’in eşi Melinda Epstein yüzünden yaşadıklarını deşifre etti!

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates hakkında ayrıldığı eşi Melinda French Gates'ten müthiş açıklamalar geldi. Melinda Gates, yeni anı kitabı Ertesi Gün'de (The Next Day) Bill Gates'in tartışmalı isim Jeffrey Epstein ile olan ilişkisinin evliliklerine vurduğu darbeyi tüm açıklığıyla deşifre etti. Melinda Gates, Epstein bağlantılarının kamuoyuna yansıdığı 2019 yılında evliliklerinin derin bir kriz içine girdiğini söyledi. Melinda Gates, "Bill'in Epstein ile dostluğu hem bana hem de değerlerime ihanetti" dedi.



'OLDUKÇA APTALDIM'

Bill Gates'in cinsel suçlardan tutuklu bulunan ve intihar eden Epstein ile olan dostluğunun güveni sarstığını belirtti: O Ekim ayında, New York Times, Bill'in davranışları hakkında ciddi soruları gündeme getiren, son derece rahatsız edici bir makale yayınladı.



Bu sorular, onun yalnızca evliliğimize değil, aynı zamanda değerlerime de ihanet ettiğini ima ediyordu. Geriye dönüp baktığımda, onunla vakit geçirmem aptallıktı. Sanırım oldukça aptaldım. Melinda Gates, Epstein ile yalnızca bir kez görüştüğünü belirterek "Kapıdan içeri girdiğim anda pişman oldum. İğrençti. Kötülüğün ta kendisiydi. Bu kadınlar için kalbim acıyor" dedi.

