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CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un ardından bir gözaltı da sanatçı Ercan Saatçi'ye

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ogun ile birlikte gözaltına alınan 100 kişi arasında sanatçı Ercan saatçinin de olduğu iddia edildi. Saatçi'nin İBB konserlerindeki usulsüzlük hakkında gözaltına alındığı belirtildi.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 08:29 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 08:59
CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un ardından bir gözaltı da sanatçı Ercan Saatçi’ye

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Ongun ve beraberindeki 100 kişi hakkında gözaltı kararı alınmıştı.

Gelen bir iddiaya göre gözaltına alınanlar arasında sanatçı Ercan Saatçi de yer alıyor.

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Saatçi'nin İBB konserlerindeki usulsüzlük hakkında gözaltına alındığı belirtildi.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

şarkılarıyla 90'lı yıllara damga vuran Ercan Saatçi 13 Mart 1968 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Haydarpaşa Lisesi'nde eğitim görürken Sabri Süha Ansen'den keman dersleri aldı.

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1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Kontrbas Bölümü öğrencisiyken TRT Eurovision finallerine katılmaya hak kazandı. Yine aynı yıl İTÜ kampüslerinde yapılan üniversiteler arası müzik yarışmasında "Her Name Is N.G." isimli şarkısı ile kazandı. 1990 yılında TRT Altın Anten Genç Besteciler Yarışması'nda Özdemir Erdoğan birinci olurken Saatçi üçüncü oldu. Aynı yarışmanın dönüşünde İzel-Çelik-Ercan grubu kuruldu.

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1990 yılında Grup Vitamin adında bir grup kurdu ve bu grupla 2 albüm yaptı.Çelik Erişçi'nin 1992'de gruptan ayrılmasıyla 1993 yılında İzel-Ercan olarak "İşte Yeniden" albümünü yaptı. Bugüne dek 600'e yakın şarkı sözü 400'ü aşkın beste ve düzenleme yaptı. Ercan Saatçi Doğan Müzik Company (DMC) den ayrılarak Rec by Saatchi adında kendi şirketini kurdu.

2003-2004 yılları arasında Popstar ve Türkstar; 2006 Yılında Star Avı, 2008 Yılında da Alaturka Solist yarışmalarında jüri üyeliği yaptı.

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