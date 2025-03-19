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Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Akın Çağlar ne iş yapıyor, mesleği ne?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdürü ve İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Akın Çağlar ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte biyografisine ilişkin detaylar.

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Giriş Tarihi :19 Mart 2025 , 11:39 Güncelleme Tarihi :19 Mart 2025 , 11:42
Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Akın Çağlar ne iş yapıyor, mesleği ne?

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İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Peki Can Akın Çağlar kimdir, kaç yaşında, nereli? Can Akın Çağlar ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte biyografisi...

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Can Akın Çağlar kimdir?

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar 1962 yılında Sivas'ta doğdu. Lise ve Üniversite eğitimini İstanbul'da tamamladı. 1983 yılında İ.Ü. İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra aynı üniversitenin Para ve Bankacılık bölümünde Yüksek Lisans Programına katıldı. Profesyonel yaşamına 1985 yılında Hazine Müsteşarlığı'nda Bankalar Yeminli Murakıp Yard. olarak başladı. Kamuda görev yaptığı 10 yıl boyunca Türkiye' faaliyette bulunan çok sayıdaki banka ve finansal kuruluşlarda çeşitli denetim görevleri üstlendi.

(Sosyal medya)(Sosyal medya)

Can Akın Çağlar ne iş yapıyor, mesleği ne?

1995-1997 yılları arasında ABD'de Boston Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi alanında master yaptıktan sonra Türkiye'ye dönerek kariyerine Egebank AŞ'de Genel Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda Ege Yatırım AŞ de Genel Müdür olarak devam etti. 1998-2003 yılları arasında Faisal (Family)Finans AŞ Katılım Bankasında Genel Müdürlük yaptı. 2003 yılında tekrar kamuya dönerek 2011 yılına kadar 8,5 yıl boyunca T.C. Ziraat Bankası'nda Genel Müdürlük görevini üstlendi. Bu süre içerisinde gerek yurt içinde gerek yurt dışındaki Ziraat Bankasının çok sayıdaki finansal iştiraklerinde değişik sürelerle Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevlerini üstlendi.

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(Sosyal medya)(Sosyal medya)

2011 yılında Ziraat Bankasındaki görevinden ayrılarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na (BDDK) Yönetim Kurulu Üyesi olarak atandı. 2014 yılında kamudaki görevinden ayrılarak bir Hollanda şirketi olan Eureko Sigorta A.Ş de Genel Müdür olarak profesyonel yaşamına devam etti. Mayıs 2019 tarihine kadarki 5 yıllık Eureko Sigorta Genel Müdürlüğü süresince aynı zamanda Hollanda-Achmea Gurubunun Yunanistan'daki Sigorta Şirketi Inter-American'da YK üyesi, TARSİM ve DASK 'ta YK üyesi, Sigorta Bilgi Merkezi ve Güvence Fonu YK Başkanlıkları yanısıra sigortacılık sektörünün en üst kurumu olan Türkiye Sigorta Birliği Başkanlığı görevlerini üstlendi. İBB ataması öncesi son görevi Eureko Sigorta AŞ. YK Başkan Vekilliği olan sayın Çağlar evli ve üç çocuk babasıdır.

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