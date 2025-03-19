Necati Özkan kimdir, kaç yaşında? Kampanya danışmanı Necati Özkan nereli?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun siyasi danışmanı ve kampanya stratejisti Necati Özkan gözaltına alındı. Peki Necati Özkan kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte biyografisi.

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NECATİ ÖZKAN KİMDİR?

Necati Özkan, siyasi iletişim ve kampanya yönetimi alanında ulusal ve uluslararası projelerde yer almıştır bir stratejisttir. Kara Harp Okulu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tamamladıktan sonra ODTÜ'de MBA yapmıştır. 1985 yılında kurduğu Öykü Ajans ile birçok siyasi lider, aday ve partiye danışmanlık hizmeti vermiştir.

Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde de seçim kampanyaları yönetmiş olan Özkan, Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapmış ve siyasi iletişim alanında kitaplar yayımlamıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde "Strateji" dersleri vermeye devam etmekte olup, Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği'nin yönetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.