Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in biyografisi

İBB'ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alınırken basın danışmanı Murat Ongun ve aralarında Fatih Keleş 'in de bulunduğu 100 kişi de gözaltına alındı. Peki Fatih Keleş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in biyografisi.

Fatih Keleş , 1970 yılında Trabzon'da doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Sürmene'de, liseyi ise İstanbul'da tamamladı. Halen Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nde eğitimine devam eden Keleş, iş hayatına 1988 yılında bir sanayi kuruluşunda başladı. 2007'de, Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren 35 yıllık aile şirketinin genel müdürlüğünü üstlendi.

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

İstanbul Sanayi Odası ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi olan Keleş, 2010'dan itibaren İTO Hukuk Bürosu Tahkim Komisyonu Hakemi olarak görev yapıyor. Ayrıca İstanbul Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve birçok sivil toplum kuruluşunun aktif üyesidir. Bir dönem Sürmene Spor Futbol Kulübü'nde yöneticilik yapan Keleş, 2009-2013 yılları arasında CHP Beylikdüzü İlçe Yönetim Kurulu'nda İş Dünyası ve STK Sorumlusu olarak görev aldı. Keleş, evli ve 2 çocuk babasıdır.