Kandil'in derdi ne İmralı ne de silah bırakmak! PKK'dan "Bayık" pazarlık küstah tehdit: "Anayasa ve yasalar değişmeli"

Kurucusu tarafından fesih ilanı verilen PKK'nın raf ömrü tükendi. Durumun farkında olan Kandil'deki terör baronları ise silah bırakmak yerine süreci mayınlayacak eylem ve söylemler geliştiriyor.



Her gün bir elebaşı sahneye çıkıyor, simsar ağzıyla pazarlık yapmaya yelteniyor. Mustafa Karasu, "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez" dedi. Duran Kalkan "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse bir PKK gider birkaçı gelir" tehdidi savurdu. Helin Ümit, "Biz İmralı sistemini kabul edemeyiz. İmralı'nın yıkılmasını istiyoruz" deyip şart koştu.



Son olarak sahneye büyükbaş terörist Cemil Bayık çıktı...



Öcalan'ın İmralı'dan çıkma gibi bir talebi olmadığı, DEM'lilere "Ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum" dediği bilinirken PKK'lı Bayık, İmralı üzerinden pazarlığa girişti. "Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlamamız gerekiyor. İmralı sistemi yıkılmalıdır. Bizden istenen budur" sözleriyle havanda su dövdü.



KANDİL'DEN "BAYIK" PAZARLIK... "ANAYASA VE YASALAR DEĞİŞSİN"



Bayık terör örgütünün bir başka medya organına verdiği röportajda ise "anayasa ve yasalar değişmeli" sözleriyle şart koşacak kadar ileri gitti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin komisyon kurup anayasa ve yasalardaki bazı yasaları değiştirmesi gerekiyor" hezeyanına kapılan PKK elebaşı, "Eğer Türkiye demokratikleşme adımlarını atmaz ve Kürt sorununu çözmezse, Türkiye büyük zarar görecektir" tehdidi savurdu.

Yine İmralı'yı diline dolayıp işi yokuşa süren Bayık, "Bahçeli diyor ki, Apo için "gelsin mecliste, bilmem DEM Parti grubunda konuşsun." Nasıl konuşacak? Konuşma imkanı yoktur. Ancak Önder Apo için, Kürtler için yasalar değişirse, özgür çalışma koşulları sağlanırsa, İmralı sistemi tasfiye edilirse, o zaman bunu yapabilir" dedi.



DEMİRTAŞ'TAN "PAZARLIK YOK" MESAJI: ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ KONUŞULMADI



Öte yandan süreçte herhangi bir pazarlık olmadığı, özellikle "anayasa" konusunun gündeme gelmediği bizzat DEM Parti ve HDP kaynaklarınca dile getiriliyor.



Edirne'deki terör tutuklusu eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı edilmemiştir" ifadelerini kullandı.



SIRRI SÜREYYA ÖNDER: ŞEREFİM ÜZERİNE TEMİN EDİYORUM Kİ BU İŞİN PAZARLIĞI YA DA ŞARTI YOK



İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder ise, "Sayın Bahçeli Meclis'te gelsin konuşsun, demişti. Dediğinden ricat edecek seciyede bir insan değil. Hep arkasında durdu. Öcalan dedi ki 'onu çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum' dedi. Bir talebi oldu mu? Hayır ve asla! Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. Ben de ömrünü bu işe vakfetmiş bir barış emekçisiyim. Şerefim üzerine temin ediyorum ki, bu işin pazarlığı ya da şartı yok. Ben de bu lafı kolay kolay kullanmam. Yarın gök kubbe altında ayan olmayan hiçbir şey yok." diye konuştu.



ANKARA KARARLI... BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SON UYARI... BAHÇELİ'DEN "BİR AN ÖNCE FESİH" ÇAĞRISI



Kandil her ne kadar silah bırakmamak için türlü bahanelerler pazarlık niyetinde olsa da Ankara kararlı. 40 yıllık terör belasının kökü kazınacak. PKK ya silah bırakacak ya da silahlarıyla beraber gömülecek.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şayet verilen sözler tutulmaz, süreç bir şekilde oyalama, savsaklama, göz boyama, isim değiştirip bildiğini okuma gibi şark kurnazlıklarına evrilmeye çalışılırsa günah bizden gider. Halen devam eden operasyonlarımızı, gerekiyorsa taş üstüne taş, omuz üstünde baş bırakmadan son teröristi bertaraf edene kadar sürdürürüz" uyarısında bulundu.



MHP lideri Devlet Bahçeli Bahçeli, "PKK'nın derhal ve hiçbir şart ileri sürmeksizin 27 Şubat çağrısı doğrultusunda kongresini toplayarak feshini kararlaştırması, kanlı silahların teslimini bir an evvel yapması ertelenemez ve geciktirilemez bir gündem konusudur" dedi.