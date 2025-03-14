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PKK elebaşı Cemil Bayık'tan "İmralı" pazarlığı! Kongre için şart koştu

PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın örgütün "kongreyi toplayıp kendini feshetmesi" yönündeki çağrısına PKK "Karara uyacağız" diyerek ateşkes ilan ettiğini duyursa da Kandil’den irili ufaklı çatlak sesler yükseliyor. PKK elebaşlarından Cemil Bayık kongrenin toplanmasını Türkiye'ye yönelik asılsız suçlamalara ve şartlarına bağlayarak süreci sabote etmeye çalıştı. Sürece yönelik İsrail "komplosu" orataya atan terör elebaşı Bayık, "İmralı" üzerinden pazarlığa girişti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Mart 2025 , 12:57 Güncelleme Tarihi :14 Mart 2025 , 13:13
PKK elebaşı Cemil Bayık’tan İmralı pazarlığı! Kongre için şart koştu

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Kandil, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın. PKK kongresini toplayıp kendini feshetsin" çağrısına uyacağını duyursa da elebaşlarından süreci mayınlayacak açıklamalar yükseliyor.

"TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"
Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat'taki mektubunda terör örgütünün feshedilmesi için çağrı yaparak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

1 Mart'ta Terör örgürü PKK Yürütme Komitesi'den yapılan açıklamada, "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

Son olarak PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG Suriye hükümeti ile anlaşma imzaladı.

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KANDİL'DEN ÇATLAK SESLER
Gözler terör örgütü PKK'nın kongreyi toplayıp kendini feshetmesine çevrilmişken Kandil'den irili ufaklı çatlak sesler yükselmeye devam ediyor.

Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimlerin ardından son olarak PKK elebaşlarından Cemil Bayık "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkıştı.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın, "1993, 1995, 1998, 2003, 2005, 2009, 2013 ve 2015 yıllarında önemli adımlar attığını" iddia eden Bayık, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da "Kürt sorunun" çözülmesini istediğini ancak Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın tasfiye edildiğini öne sürdü.

PKK elebaşların Cemil Bayık (Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşların Cemil Bayık (Takvim.com.tr Arşiv)

YENİ DÖNEMİ İSRAİL KORKUSUNA BAĞLADI!
Bayık devletin inisiyatif alarak başlattığı "Terörsüz Türkiye" dönemini ise İsrail'e bağladı. "3'üncü Dünya Savaşı ile birlikte İsrail'in hegemonyası Ortadoğu'da perçinlendi." iddiasında bulunan Bayık, "Türkiye bu çalan tehlikeli çanların sesini duydu. İsrail'in Ortadoğu'da attığı adımlardan korktular. Ya Kürtler ile anlaşacak ya da büyük darbeler alacaklardı." diyerek haddini aştı.

"SABOTE ETMEK İSTEYENLER OLACAK" DEDİ SABOTE ETMEYE KALKTI
PKK elebaşlarından Cemil Bayık, "Önder Apo, büyük bir yük sırtladı, herkesin bu yükü paylaşması lazım. Önder Apo nasıl bu hamlenin öncülüğünü yaptıysa, herkesin de bu noktada rolünü oynaması gerekiyor. Bu olursa, sabote etmek isteyenler ne kadar saldırırsa saldırsın amaçlarına ulaşamayacak. " dese de sabotaj girişiminde bulundu.

PKK elebaşı Öcalan terör örgütüne silah bırakın örgütü dağıtın çağrısı yaptı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşı Öcalan terör örgütüne silah bırakın örgütü dağıtın çağrısı yaptı (Fotoğraf: Takvim.com.tr Arşiv)

"KONGRE İÇİN ŞART KOŞTU"
Cemil Bayık, "Önder Apo çağrı yaptı ve 'PKK kendini fesih etsin' dedi. PKK, çağrıya cevap verdi ve 'Hazırız, bunun olması için bir ateşkes olması gerekiyor' dedi. Her gün saldırılar oluyor, keşif uçuşları yapılıyor. Bu şartlarda kongreyi toplamanın tehlikeli olduğunu herkes biliyor. Kongrenin toplanması şartlarının sağlanması gerekiyor. Türkiye'de bazı kesimler kaos oluşturma peşinde. Kürt sorununu çözmek, Türkiye'nin tehlikelerden kurtulmasını istiyorlarsa, bu arayıştan vazgeçilmesi gerekiyor" diyerek pazarlık yapmaya çalıştı.

İMRALI PAZARLIĞINA TUTUŞTU
Öcalan'ın İmralı'dan çıkmak istemediği bilinirken İmralı pazarlığına tutuşan Bayık, "Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünün sağlanması için halkımızın mücadelesini büyütmesi gerekiyor. Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlamamız gerekiyor. İmralı sistemi yıkılmalıdır. Bizden istenen budur. Her yerde bunun mücadelesini vermemiz gerekiyor. Herkes Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü istemeli. Bu esaslar üzerine mücadele olursa, Önder Apo özgür olur, İmralı sistemi yıkılır. Hepimiz bu esas üzerine seferberlik ilan etmemiz lazım. Önder Apo'nun yükünü bizim omuzlamamız gerekiyor. Biz bu yükü omuzlarsak, Önder Apo bu hamleyi daha ileri taşır." iddiasında bulundu.

SURİYE-SDG ANLAŞMASI
PKK'nın Suriye kolu YPG-SDG ile Suriye hükümeti arasında imzalanan anlaşmaya da değinen terörist elebaşlarından Cemil Bayık, bu anlaşmanın bir başlangıç ve olumlu olduğunu savundu. Bayık, "Bu Kuzey ve Doğu Suriye halklarının mücadelesi ile oldu. Halklar kahramanca direndi ve bugüne gelindi. Önder Apo'nun hamlesi Alevileri yaşatacak olandır. Önder Apo'nun hamlesi, bütün halklar, inanç ve kültürler içindir. Bu hamle barış, adalet, özgürlük içindir. Bu sadece Kürtler için değil, bu Türkiye halkları içindir. Bu hamle ile herkes kazanacaktır. Kimsenin bu hamle karşısında durmaması gerekiyor." iddiasında bulundu.

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