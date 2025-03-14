PKK elebaşı Cemil Bayık'tan "İmralı" pazarlığı! Kongre için şart koştu

Duran Kalkan, Helin Ümit gibi isimlerin ardından son olarak PKK elebaşlarından Cemil Bayık "kongreye" ilişkin şart koşmaya kalkıştı.

Terör örgütü PKK elebaşı Öcalan'ın, "1993, 1995, 1998, 2003, 2005, 2009, 2013 ve 2015 yıllarında önemli adımlar attığını" iddia eden Bayık, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın da "Kürt sorunun" çözülmesini istediğini ancak Turgut Özal ve Necmettin Erbakan'ın tasfiye edildiğini öne sürdü.

PKK elebaşların Cemil Bayık (Takvim.com.tr Arşiv)

YENİ DÖNEMİ İSRAİL KORKUSUNA BAĞLADI!

Bayık devletin inisiyatif alarak başlattığı "Terörsüz Türkiye" dönemini ise İsrail'e bağladı. "3'üncü Dünya Savaşı ile birlikte İsrail'in hegemonyası Ortadoğu'da perçinlendi." iddiasında bulunan Bayık, "Türkiye bu çalan tehlikeli çanların sesini duydu. İsrail'in Ortadoğu'da attığı adımlardan korktular. Ya Kürtler ile anlaşacak ya da büyük darbeler alacaklardı." diyerek haddini aştı.

"SABOTE ETMEK İSTEYENLER OLACAK" DEDİ SABOTE ETMEYE KALKTI

PKK elebaşlarından Cemil Bayık, "Önder Apo, büyük bir yük sırtladı, herkesin bu yükü paylaşması lazım. Önder Apo nasıl bu hamlenin öncülüğünü yaptıysa, herkesin de bu noktada rolünü oynaması gerekiyor. Bu olursa, sabote etmek isteyenler ne kadar saldırırsa saldırsın amaçlarına ulaşamayacak. " dese de sabotaj girişiminde bulundu.