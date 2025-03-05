Öcalan'ın "Silah bırak" çağrısına PKK'dan ilk yanıt! Mustafa Karasu “Örgütü feshedeceğiz" deyip şart koşmaya kalktı: "Özerklik" sabotajı

Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı.
Teröristbaşı Abdullah Öcalan, PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı.
ÖCALAN: "TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN PKK KENDİSİNİ FESHETSİN"
Öcalan "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." çağrısı yaptı.
PKK'nın paradigmasının çöktüğünü belirten Öcalan, "Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan, ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır" dedi.
İmralı'dan gelen çağrı sonrası gözler Kandil'e çevrildi. PKK Yürütme Komitesi "Silah bıraktım" demeyip "Ateşkes ilan ediyoruz" dedi. Bu durum kafalarda soru işaretine yol açarken elebaşı Mustafa Karasu örgüt televizyonuna konuştu.
Karasu, Öcalan'ın "fesih" çağrısına uyacaklarını belirterek "Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü PKK'nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda kimsenin tereddütü olmasın" ifadelerini kullandı.
"Tereddütsüz silah bırakacağız" diyen elebaşı "Biz kararlarımızı doğru ve net alabilmemiz açısından Önderliğin bir biçimde katılmasını bekliyoruz" sözleriyle şart koşmaya kalktı.
ÖCALAN NE DİYOR, KANDİL NE YAPIYOR? ELEBAŞI İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR
Mustafa Karasu, Öcalan'ın "Umut Hakkı" talebi olmamasına rağmen süreci yokuşa sürmek için "Umut Hakkı" istedi. "Çağrı yapıldı 'Umut Hakkı'nın yerine getirilmesi gerekiyor" dedi.
Oysa İmralı heyetinde bulunan DEM'li Sırrı Süreyya Önder, "Sayın Bahçeli Meclis'te gelsin konuşsun, demişti. Dediğinden ricat edecek seciyede bir insan değil. Hep arkasında durdu. Sayın Öcalan dedi ki 'onu çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum' dedi. Bir talebi oldu mu? Hayır ve asla! Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. Ben de ömrünü bu işe vakfetmiş bir barış emekçisiyim" dedi.
ÖZERKLİK İSTEYİP SÜRECİ ZEHİRLEMEYE KALKTI
Öte yandan PKK'lı Karasu, "Yerel demokrasi olduğunda kürt sorunu da çözülecektir" deyip özerklik isteyerel süreci zehirlemeye kalktı.