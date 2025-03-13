Kandil simsarları yine pazarlık peşinde! Helin Ümit'ten süreci mayınlama girişimi: "İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz"

Kandil , teröristbaşı Abdullah Öcalan 'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın. PKK kongresini toplayıp kendini feshetsin" çağrısına uyacağını duyursa da elebaşlarından süreci mayınlayacak açıklamalar yükseliyor. "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez" diyen Mustafa Karasu, Öcalan'ın herhangi bir şartı ya da talebi olmadığını duyurmasına rağmen işi yokuşa sürdü. Duran Kalkan ise müstear isimle sabotaja girişti. Örgütün terör gazetesinde bir yazı kaleme alan Kalkan, "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse bir PKK gider birkaçı gelir" tehdidinde bulundu.

PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)



Son olarak topa PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit girdi.



"SANKİ BİR ÇAĞRIYLA HER ŞEY OLACAK"



Ümit, Öcalan'ın PKK'yı feshedecek mektubunu sadece bir "çağrı" olarak gördüklerini ifade eden Ümit, "Biz bu çağrıya nasıl yaklaşıyoruz? Adı üzerinde; çağrı… Şimdi mesela şöyle bir hava estiriliyor. Apo'nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrası, sanki çağrıyla her şey bir "oldu bitti"ye getirilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.





KANDİL İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR... YİNE PAZARLIK!



Kandil'deki teröristbaşı, İmralı'yı pazarlık malzemesi haline getirip "Apo'nun özgür çalışır hale gelmesi lazım. Madem yeri geldi, şunu da ifade etmek istiyorum. Önderlik İmralı'da; İmralı üzerindeki tartışmaları da kapatmaya çalışıyorlar. Fakat biz İmralı sistemini kabul edemeyiz. Yani şu anda Önderliğimiz çağrı yaptı, PKK buna olumlu cevap verdi. Hemen oradaki koşulların değişmesi lazımdı zaten; hemen değişmesi gerekiyordu. Fakat bakın, hala Adalet Bakanlığı izin verecek, kim gidecek, kim kalacak… Böyle bir çalışma koşulu yok. Böyle olamaz. O yüzden biz İmralı sisteminin lağvedilmesini istiyoruz. İmralı'nın yıkılmasını istiyoruz. Daha da ileri söylemek istiyorum; Önderliğin İmralı'dan çıkmasını istiyoruz" dedi.



"Sürecin ilerlemesi isteniyorsa buradan başlamak lazım" beyanıyla şart koşmaya kalktı.