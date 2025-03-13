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Kandil simsarları yine pazarlık peşinde! Helin Ümit'ten süreci mayınlama girişimi: "İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz"

İmralı PKK'nın raf ömrünün tükendiğini ilan edip Kandil'in selasını okudu. PKK'yı feshedecek kongre takvimi konuşulurken Kandil simsarları yine pazarlığa girişti. Elebaşı Helin Ümit, Öcalan'ın mektubunu "Adı üzerinde çağrı" deyip küçümsemeye kalktı. "Biz İmralı sistemini kabul edemeyiz. İmralı’nın yıkılmasını istiyoruz" sözleriyle şart koştu. Süreci mayınlamak isteyen Ümit, "İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz" tehdidi savurdu. Nitekim Öcalan'ın İmralı'dan çıkma gibi bir talebi olmadığı, DEM'lilere "Ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum" dediği biliniyor.

Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 09:07 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 09:26
Kandil simsarları yine pazarlık peşinde! Helin Ümit’ten süreci mayınlama girişimi: İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz

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Kandil, teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan gelen "Tüm gruplar silah bıraksın. PKK kongresini toplayıp kendini feshetsin" çağrısına uyacağını duyursa da elebaşlarından süreci mayınlayacak açıklamalar yükseliyor.

"50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez" diyen Mustafa Karasu, Öcalan'ın herhangi bir şartı ya da talebi olmadığını duyurmasına rağmen işi yokuşa sürdü.

Duran Kalkan ise müstear isimle sabotaja girişti. Örgütün terör gazetesinde bir yazı kaleme alan Kalkan, "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse bir PKK gider birkaçı gelir" tehdidinde bulundu.

PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Son olarak topa PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit girdi.

"SANKİ BİR ÇAĞRIYLA HER ŞEY OLACAK"

Ümit, Öcalan'ın PKK'yı feshedecek mektubunu sadece bir "çağrı" olarak gördüklerini ifade eden Ümit, "Biz bu çağrıya nasıl yaklaşıyoruz? Adı üzerinde; çağrı… Şimdi mesela şöyle bir hava estiriliyor. Apo'nun Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrası, sanki çağrıyla her şey bir "oldu bitti"ye getirilmek isteniyor" ifadelerini kullandı.

PKK yine pazarlığa girişti!



KANDİL İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR... YİNE PAZARLIK!

Kandil'deki teröristbaşı, İmralı'yı pazarlık malzemesi haline getirip "Apo'nun özgür çalışır hale gelmesi lazım. Madem yeri geldi, şunu da ifade etmek istiyorum. Önderlik İmralı'da; İmralı üzerindeki tartışmaları da kapatmaya çalışıyorlar. Fakat biz İmralı sistemini kabul edemeyiz. Yani şu anda Önderliğimiz çağrı yaptı, PKK buna olumlu cevap verdi. Hemen oradaki koşulların değişmesi lazımdı zaten; hemen değişmesi gerekiyordu. Fakat bakın, hala Adalet Bakanlığı izin verecek, kim gidecek, kim kalacak… Böyle bir çalışma koşulu yok. Böyle olamaz. O yüzden biz İmralı sisteminin lağvedilmesini istiyoruz. İmralı'nın yıkılmasını istiyoruz. Daha da ileri söylemek istiyorum; Önderliğin İmralı'dan çıkmasını istiyoruz" dedi.

"Sürecin ilerlemesi isteniyorsa buradan başlamak lazım" beyanıyla şart koşmaya kalktı.

PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)PKK Merkez Komitesi Üyesi Helin Ümit (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

"İMRALI LAĞVEDİLMEZSE PKK LAĞVOLMAZ" TEHDİDİ

"İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz" tehdidi savuran Helin Ümit, "Adına ateşkes deyin, çatışmasızlık deyin, silahların susması deyin; fakat öngörülen sürecin, yani PKK'nın feshi ve silah bırakma durumunun yaşanması için böyle bir düzeyin de oluşması gerekiyor ki adım atılabilsin. Başka türlü her şey lafta kalır" dedi.



ÖCALAN'IN HERHANGİ BİR TALEBİ YOK: BEN BURADA KONUŞURUM

Bilindiği üzere İmralı'daki son görüşmede PKK'nın raf ömrünün tükendiği ilan edilmiş, Öcalan DEM Parti İmralı heyetine "Ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum" demişti.

İmralı heyetinde bulunan DEM'li Sırrı Süreyya Önder konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı;

"Sayın Bahçeli Meclis'te gelsin konuşsun, demişti. Dediğinden ricat edecek seciyede bir insan değil. Hep arkasında durdu. Öcalan dedi ki 'onu çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum' dedi. Bir talebi oldu mu? Hayır ve asla! Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. Ben de ömrünü bu işe vakfetmiş bir barış emekçisiyim"


Böylelikle Kandil'in Öcalan'ın serbest kalma ve İmralı'dan çıkma talebi olmamasına rağmen Öcalan adına şart koştuğu, deyim yerindeyse "Apo'ya rağmen Apo'culuk" yaptığı görülmüş oldu. Elebaşlarının Apo maskesi düştü.

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