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Öcalan'ın "Fesih" çağrısı yaptığı Kandil'den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir

Kandil, İmralı'dan gelen "Silah bırakın, kongrenizi toplayın, kendinizi feshedin" çağrısına uyacağını duyursa da elebaşlarından pazarlık kokan açıklamalar yükseliyor. "50 yıllık mücadele bir mektupla çözülmez" diyen Mustafa Karasu, Öcalan'ın herhangi bir şartı ya da talebi olmadığını duyurmasına rağmen işi yokuşa sürdü. Duran Kalkan ise müstear isimle sabotaja girişti. Örgütün terör gazetesinde bir yazı kaleme alan Kalkan, "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür” denirse bir PKK gider birkaçı gelir" tehdidinde bulundu.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :05 Mart 2025 , 13:34 Güncelleme Tarihi :05 Mart 2025 , 13:47
Öcalan’ın Fesih çağrısı yaptığı Kandil’den ilk sabotaj! Duran Kalkan müstear isimle tehditler savurdu: Bir PKK gider birkaçı gelir

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Teröristbaşı Abdullah Öcalan 27 Şubat 2025'de PKK'nın anlam yoksunluğuna düştüğünü belirtip bizzat kendi yazısıyla "fesih" mektubu kaleme aldı. "Tüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidir" çağrısı yaptı.

ÖCALAN: SİLAHLAR İNSİN, SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM

Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" dedi.

Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)Teröristbaşı Öcalan ʺTüm gruplar silah bırakmalı, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetmelidirʺ dedi (Takvim.com.tr)

ÖNDER: "BÜTÜN ŞEREFİMLE SÖYLÜYORUM ÖCALAN'IN ŞARTI YOK"

İmralı heyetinde bulunan Sırrı Süreyya Önder çağrının arka planını anlattı.

Öcalan'ın İmralı'da kalmak istediğini dile getirip "Sayın Bahçeli Meclis'te gelsin konuşsun, demişti. Dediğinden ricat edecek seciyede bir insan değil. Hep arkasında durdu. Öcalan da "Onu çok zorluyorlar, onun işini güçleştirmeyelim, ben Meclis'e gelmeyeyim, orada siz varsınız, ben buradan konuşurum' dedi. Bir talebi oldu mu? Hayır ve asla! Bu işin hiçbir şartı yok. Ön şart ya da sonrasında bir şart yok. Bunu bütün şerefimle söylüyorum. Ben de ömrünü bu işe vakfetmiş bir barış emekçisiyim" ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Mustafa Karasu (Takvim.com.tr)


KANDİL'DEN PAZARLIK KOKAN AÇIKLAMALAR

Hal böyle iken Öcalan'ın "Fesih" çağrısını uyacaklarını duyuran Kandil'den peş peşe pazarlık kokan açıklamalar geldi.

PKK'lı Karasu "Örgütü feshedeceğiz" deyip şart koşmaya kalktı



İlk olarak sahneye büyükbaş terörist Mustafa Karasu çıktı. Karasu, DEM Parti İmralı heyetinin Öcalan'ın herhangi bir şartı ya da talebi olmadığını duyurmasına rağmen işi yokuşa sürdü. "Umut hakkı" isteyip Öcalan'ın kongreyi yönetmesi gerektiğini dile getiren PKK'lı terörist, "Önderliğin perspektifi gereklidir. Biz kararlarımızı doğru ve net alabilmemiz açısından Önderliğin bir biçimde katılmasını bekliyoruz. 50 yıllık mücadelede bir mektupla çözülmez" sözleriyle şart koştu.




Daha sonra topa Kandil sapığı Duran Kalkan girdi.

DURAN KALKAN MÜSTEAR İSİMLE SABOTAJA GİRİŞTİ

PKK'nın Yeni Özgür Politikası isimli terör gazetesinde "Selahattin Erdem" müstear ismiyle bir yazı kaleme alan Kalkan, silah bırakma ve fesih kararının doğrudan Öcalan öncülüğünde alınacağını söyleyip ipe un serdi.

İmralı koşulları altında "Kongre ve fesih olmaz" diyen Duran Kalkan, "Sürecin ilerlemesi için kilit nokta Öcalan'ın hemen özgür yaşar ve çalışır koşullara kavuşması olmaktadır" beyanıyla pazarlık yapmaya girişti.

PKK elebaşı Duran Kalkan ʺSelahattin Erdemʺ mahlasıyla örgütün gazetesinde yazılar kaleme alıyor (Takvim.com.tr)PKK elebaşı Duran Kalkan ʺSelahattin Erdemʺ mahlasıyla örgütün gazetesinde yazılar kaleme alıyor (Takvim.com.tr)

Öcalan'ın PKK'ya fesih çağrısı yaptığı mektupta yer alan "PKK'nın güç ve taban bulması, demokratik siyaset kanallarının kapalı olmasından kaynaklanmıştır" ifadelerine dikkat çeken Kalkan "Türkiye'deki demokrasi yetersizliği" olduğunu iddia edip küstah tehditler savurdu.

KÜSTAH TEHDİT... "BİR PKK GİDER BİRKAÇI GELİR"

Kandil'deki elebaşı "'Nasıl olsa PKK ateşkes yaptı ve kendini feshediyor, o halde sorun çözülmüştür" denirse mevcut PKK gider, ama yerine birkaçı birden gelir. Kürt sorununun Türkiye'nin demokratikleştirilmesi temelinde çözülmemesi, ileriki süreçte çok daha farklı ve tahripkâr olayları ortaya çıkartabilecektir" şeklinde skandal sözler sarf etti.

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