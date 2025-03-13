SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş'tan "pazarlık mazarlık yapılmadı" mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya yönelik "Silah bırakın ve örgütü feshedin" çağrısının ardından terör suçlarından tutuklu HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş'tan da yeni döneme yönelik mesajlar geldi. "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir." diyen Selahattin Demirtaş "pazarlık" iddilarına ilişkin, "Hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı edilmemiştir." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Mart 2025 , 16:06 Güncelleme Tarihi :13 Mart 2025 , 16:29
HDP-DEM’li Selahattin Demirtaş’tan pazarlık mazarlık yapılmadı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye, terörsüz bir gelecek inşa etme doğrultusunda çok kritik bir dönemin eşiğinde...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "iç cephe" çıkışı ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "PKK'nın lağvedilmesine" yönelik telkinleri sonrası İmralı'dan PKK'yı fesih açıklama geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK ELEBAŞI ABDULLAH ÖCALAN: TÜM GRUPLAR SİLAH BIRAKSIN, PKK KENDİNİ FESHETSİN
Teröristbaşı Abdullah Öcalan PKK ve türevlerine "Tüm gruplar silah bıraksın, PKK kongreyi toplayıp kendini feshetsin" çağrısı yaptı.

27 Şubat'ta bizzat kendi el yazısıyla mektup kaleme alan Öcalan, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum.Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir." dedi.

İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!İşte PKK elebaşı Abdullah Öcalanın el yazısı ile yazdığı o mektup: Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir!

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'TAN "PAZARLIK MAZARLIK YAPILMADI" MESAJI: TÜRKİYE KÜRTLERİN DE DEVLETİDİR
Terör suçlarından tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da yeni döneme ilişkin bir yazı yazdı.

Tutuklu bulunduğu Edirne'den yazdığı yazıyı sosyal medya üzerinden paylaşan HDP-DEM'li Demirtaş, "Korkma! Barış" notunu düşerek "Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir." dedi.

Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaşın son görüntüsü ortaya çıktı!Başkan Erdoğan talimatı verdi: İstanbul’a getirildi! HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaşın son görüntüsü ortaya çıktı!

Türkiye'nin "terör örgütü PKK ve uzantılarıyla ve DEM ile pazarlık yaptığı" iddialarını reddeden Demirtaş, "Hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı edilmemiştir." dedi.

Tarihsel olarak devletin Kürtlere yönelik politikaları ve Kürtlerin devlete karşı isyanlarının derin bir güvensizlik yarattığını öne süren Demirtaş, Kürtlerin bağımsız bir devlet kuramadıklarını ancak asimilasyona karşı direnerek varlıklarını koruduklarını savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaşa telefonMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaşa telefon

Demirtaş şunları yazdı:

"Artık Kürtleri Türklerden ve devletten, devleti de Kürtlerden ve Türklerden ayırmak, ayrıştırmak imkansızlaştı. Bu demografik, kültürel, ekonomik ve siyasi iç içe geçme durumunu Suriye, İran ve Irak'ta göremezsiniz. Oralarda halen bölgesel bir homojenlik söz konusudur. Oysa Türkiye sosyolojisi, bu yönüyle diğer üç ülkeden açık şekilde farklılık gösteriyor."

HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş, Başkan Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece destek vermesini ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısına da değinerek şunları söyledi:

"İşte Öcalan ve Bahçeli, bu cesareti ortaya koyarken büyük risk almaktan da çekinmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iradenin arkasında durarak risk alıyor ve çözüme öncülük etmekten geri durmuyor. Aynı şekilde, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı Özel de tüm şerhleriyle birlikte çözümün parçası olmaktan çekinmiyor.

Her ne kadar hapiste de olsak, çok kısıtlı olanaklara rağmen bize düşen de barış için çalışmaktır. Barışın güzelliğine inanarak, birbirimize güvenerek ve en güçlü şekilde arkasında durarak gereğini yapmaktır.

Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)

Şimdi, bu yeni paradigmanın özüne değinip konuyu netleştirelim.

Kürtler kendi ayrı devletlerini kuramadılar, Türkiye'nin her yerine yerleştiler, Türkiye'ye entegre oldular. Devlet de Kürtleri eritemedi. O halde Kürtlerin devlet talebini, devletin de bölünme korkusunu ortadan kaldıracak yeni paradigmanın en açık kavramsal içeriğini ortaya koyalım:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, KÜRTLERİN DE DEVLETİDİR"
"Zaten öyle değil mi?" diyen Türklerin ya da "Bu asla mümkün olmayacak." diyen Kürtlerin itirazlarını anlamaya çalışarak şunları eklemeliyim: Kürtler de kendi kimlikleri, dilleri, kültürleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf yurttaşı, sahibi olacaklar. Geçmişteki gibi dillerini, kimliklerini saklamak zorunda kalmadan, fişlenmeden, ayrımcılığa uğramadan, korkmadan ve Kürt olarak, Kürt kalarak Türkiye Cumhuriyeti devletine entegre olacaklar. Bu konularda zaten önemli mesafeler de kat edildi.

Birçok Kürt'e bugün için yaralar ve acılar halen sıcakken inanılmaz geliyor olsa da yeni paradigma budur ve her Kürt artık duygu, düşünce ve eylem düzeyinde kendini buna hazırlamalıdır. Türk kardeşlerimiz de kaygılanmak yerine tüm güçleriyle bu sürece sahip çıkmalıdırlar."

Kürtler için "anayasal ve yasal güvence" isteyen Demirtaş, yeni bir Türk-Kürt ittifakının bölgesel istikrarı sağlayacağını ve emperyal oyunları boşa çıkaracağını savundu. Bu sürecin, Türkiye'nin demokratikleşmesine ve büyümesine katkıda bulunacağını söyledi.

"TÜM BÖLGE KÜRTLERİ TÜRKİYE'NİN DOSTLUĞUNDA VE GÜVENCESİNDE OLACAK"
Demirtaş şunları söyledi:

"Yeni durum Suriye, Irak ve İran Kürtlerini de olumlu etkileyecek. Artık hiçbir Kürt, bulunduğu devletin de Türkiye'nin de karşıtı, düşmanı, tehdidi olmayacak. Türkiye gibi büyük ve güçlü bir devlet de esasında bütün Kürtlerin devleti olacak.

Selahattin Demirtaş ameliyat olan eşine refakat etti bu sırada MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştüSelahattin Demirtaş ameliyat olan eşine refakat etti bu sırada MHP lideri Bahçeli ile telefonda görüştü

Bölgesel istikrarın, barışın, emperyal oyunları boşa çıkarmanın artık tek yolu budur. Suriye, Irak ve İran'da Kürtlerin hakları gelişecekse bu, Kürt – Türk ittifakıyla, Türkiye'nin dostluğunda ve güvencesinde olacak. Bu durum, Türkiye'yi de Kürtleri de Türkleri ve tüm bölge halklarını da büyütecek, güçlendirecek.

Artık kalıpları, ezberleri, korkuları yıkarak yeni olana doğru hep birlikte ilerleyeceğiz. Herkes buna hazır olmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti devleti hepimizin devletidir, nokta. Bu anlamda Cumhuriyeti demokratikleştirme görevi de hepimizindir, nokta.

Gerisini el birliğiyle, gönül birliğiyle adım adım hep birlikte inşa edeceğiz çünkü artık silah, kan, acı aradan çıkmıştır. Önümüzdeki tek engel, eskiye olan bağımlılığımızdır; onu da cesaretle, yeni olana evrilteceğiz.

Barışla hepimiz, hep birlikte kazanacağız."

Yazdıklarının kendi görüşü olduğunu savunan terör tutuklusu Selahattin Demirtaş, "Öcalan PKK kongresine bizzat katılacak mı? "Katılın." deseniz bile Öcalan bu koşullarda Kandil'e gitmez. Günümüz iletişim tekniklerinin sağladığı olanaklarla PKK kongresine mesaj gönderecektir. Ama bu sırada, İmralı'ya avukat ve heyet ziyaretlerindeki sınırlama kalkmış olmalı elbette." iddiasında bulundu.

"Hiçbir aşamada anayasa değişikliği, seçim, ittifak gibi konularda tek kelime bile konuşulmamış, bunun pazarlığı edilmemiştir." diyen Demirtaş, "Devleti birlikte kurduk, birlikte büyütüp birlikte yönetip birlikte demokratikleştireceğiz. Bu nedenle Türk'e, Kürt'e, tüm topluma sesleniyorum: Korkma! Barış." ifadelerini kullandı.

Suriyede İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYDden Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yokSuriyede İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYDden Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan hayırda yarışmaya davet! Hattatların Reisi’ni unutmadı Gazzeli yiğitlere sahip çıktı: İyilik Ödülleri sahiplerini buldu
Emekliye 4 bin TL bayram ikramiyesi! Teklif komisyondan geçti: Ne zaman hesaplara yatacak?
Türk Telekom
Suriye’de İmralı ile paralel süreç! YPG ve PYD’den Teröristan paradigması çöktü itirafı... Ayrı devlet ve özerklik talebimiz yok
Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun koruma zırhı oyununu ifşa etti! Adaylık için geri adım atmadı
Azerbaycan ve Ermenistan’dan barış uzlaşısı! Tüm maddeler üzerinde anlaşma sağlandı
Hedef çeyrek final! Mourinho Rangers maçı 11’ini belirledi
HDP-DEM’li Selahattin Demirtaş’tan pazarlık mazarlık yapılmadı mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan belediyelere Başıboş köpek uyarısı: 2 ayda bir denetim yapılacak!
Galatasaray’dan dev transfer! Şampiyon olunursa o gelecek
Ukrayna’da sıcak saatler! Putin askeri üniforma ile gitmişti: Kritik bölge Rusya’ya geçti
Okan Buruk’tan yıldız isme kesik! Antalya maçı 11’ini belirledi
CHP’li Yusuf Özcan yumruklarla kadın darbetti! Bel altı şüphe... Pantolonunun önü neden açıktı?
ABD çekiliyor Türkiye ilerliyor! Bloomberg’den çok konuşulacak analiz: Yükseliş Başkan Erdoğan’a bağlı
Jose Mourinho’dan Galatasaray’a olay gönderme! Saçmalık
Resmen açıklandı! Türkiye’de o yaş grubu patlama yaptı
Ekrem İmamoğlu Özel jetten inmiyor: Çarçur edilen İstanbullunun parası mı?
Kandil simsarları yine pazarlık peşinde! Helin Ümit’ten süreci mayınlama girişimi: İmralı lağvedilmezse PKK lağvolmaz
Öyle Olsun’un Alev’i Müjde Ar’ın son haline bakın! Tarık Akan’ın partneri artık 70 yaşında...
Başka Bir Gün’ün Ayla’sı Nilgün Türksever bakın hangi oyuncuyla evli! Meğer Muhteşem Yüzyıl Kösem’de...