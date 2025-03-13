HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş'tan "pazarlık mazarlık yapılmadı" mesajı: Türkiye Cumhuriyeti devleti, Kürtlerin de devletidir

HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş, Başkan Erdoğan'ın ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sürece destek vermesini ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütü feshetme çağrısına da değinerek şunları söyledi:

"İşte Öcalan ve Bahçeli, bu cesareti ortaya koyarken büyük risk almaktan da çekinmiyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu iradenin arkasında durarak risk alıyor ve çözüme öncülük etmekten geri durmuyor. Aynı şekilde, Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'nin Genel Başkanı Özel de tüm şerhleriyle birlikte çözümün parçası olmaktan çekinmiyor.

Her ne kadar hapiste de olsak, çok kısıtlı olanaklara rağmen bize düşen de barış için çalışmaktır. Barışın güzelliğine inanarak, birbirimize güvenerek ve en güçlü şekilde arkasında durarak gereğini yapmaktır.

Terör suçlarından tutuklu bulunan HDP-DEM'li Selahattin Demirtaş (Takvim.com.tr Arşiv)

Şimdi, bu yeni paradigmanın özüne değinip konuyu netleştirelim.

Kürtler kendi ayrı devletlerini kuramadılar, Türkiye'nin her yerine yerleştiler, Türkiye'ye entegre oldular. Devlet de Kürtleri eritemedi. O halde Kürtlerin devlet talebini, devletin de bölünme korkusunu ortadan kaldıracak yeni paradigmanın en açık kavramsal içeriğini ortaya koyalım:

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ, KÜRTLERİN DE DEVLETİDİR"

"Zaten öyle değil mi?" diyen Türklerin ya da "Bu asla mümkün olmayacak." diyen Kürtlerin itirazlarını anlamaya çalışarak şunları eklemeliyim: Kürtler de kendi kimlikleri, dilleri, kültürleriyle Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci sınıf yurttaşı, sahibi olacaklar. Geçmişteki gibi dillerini, kimliklerini saklamak zorunda kalmadan, fişlenmeden, ayrımcılığa uğramadan, korkmadan ve Kürt olarak, Kürt kalarak Türkiye Cumhuriyeti devletine entegre olacaklar. Bu konularda zaten önemli mesafeler de kat edildi.