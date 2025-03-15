Siyasilerden Batılı devletlere İslamofobi ile mücadele mesajı: Daha çok sorumluluk almalılar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik , Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Günü nedeniyle bir paylaşım yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in X paylaşımı.

"İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu görüyoruz." diyen Çelik, gelişmiş demokrasilerin İslamofobi ile etkin mücadele etmediğini söyledi.

"TÜM KESİMLERİ ZEHİRLİYOR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İslamofobi kavramının yetersizliğine vurgu yapıp, küresel düzeyde bu nefreti körükleyenlerin tutumlarını İslam düşmanlığı olarak tanımladığını söyleyen Çelik, "İslam düşmanlığı ve kültürel ırkçılığın halen Batılı ülkelerde yayılmaya ve siyasetçisinden kamu görevlisine kadar toplumun tüm kesimlerini zehirlemeye devam ettiğini endişeyle görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

"TÜM İNSANLIĞIN MESELESİ"

Çelik şöyle devam etti:

"İslam düşmanlığı olarak yayılan ve Müslümanları hedef alan ideolojik fanatizmin, DEAŞ ile bir farkı yoktur. İslam düşmanlığıyla mücadele tüm insanlığın meselesidir. Batılı devletler ve siyasetçiler bu mücadelede daha çok sorumluluk üstlenmelidirler."

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.