Siyasilerden Batılı devletlere İslamofobi ile mücadele mesajı: Daha çok sorumluluk almalılar

"İslami değerlere dönük saldırıların olduğu her yerde, tüm insanlığı ve medeni dünyayı hedef alan insanlık düşmanı bir nefretin olduğunu görüyoruz." diyen Çelik, gelişmiş demokrasilerin İslamofobi ile etkin mücadele etmediğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Numan Kurtulmuş'un X paylaşımı.

Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Türkiye'nin etkin çalışmaları ve güçlü işbirlikleri kapsamında, 2022 yılında 15 Mart'ı "İslamofobi İle Mücadele Uluslararası Günü" olarak ilan etmiştir. 15 Mart, İslamofobi ile mücadelenin küresel düzeyde gündem çözümüne olanak sağlamıştır. Ancak 2022 yılında kabul edilen "İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü"nün üzerinden üç yıldan sonra, Müslümanlar, özellikle Avrupa ülkelerinde bugün dahi çok çeşitli şiddet olaylarına, şiddete ve ötekileştirmelere maruz kalıyor. Batı dünyasında bu nefret söylemlerini körükleyen bazı siyasetçiler, basın, komünist gruplar ve ırkçı kuruluşlar, sadece Müslümanlar değil, farklı kültürlerden gelen insanlar da hedef alarak toplumsal barışı yok etmeye çalışıyor. Bugün Gazze'de yaşanan soykırımın bir ayağını da şüphesiz İslamofobi oluşturuyor. Binlerce masum sivilin katledildiği, hastanelerin, okulların bombalandığı bu insanlığın dramının kaynağı, İslamofobi'den yardım aranmalıdır. Aynı şekilde Gazze'de savaşın durdurulması, masum canların korunması için sokaklara çıkan, gösteri yapan insanların akademiden sanata, spordan ticarete her alanda adeta tekrit altında tutulması da İslamofobi'den ayrı okunamaz. Ancak gelinen noktada, dünyanın farklı coğrafyalarında birbirinden bağımsız yüz çapında insan, insan yapan değerlerden yana olmuş ve bu doğrultuda insanlık cephesi kurulmuştur. Ümit ediyoruz ki bu cephe her geçen gün daha da güçlenerek İslamofobi, ırkçılık, kullanılan gibi doğrudan insanlığı hedef alan aralığı da görülecek. Bizler, tüm insanların yaradılışta eşit gören bir medeniyetin mensupları olarak, hiçbir ayrımcılığa maruz kalmaması gereken, insanların barış içinde yaşadığı bir dünyayı öğrenmek için her alanda mücadele ediyoruz. Adil, hakkaniyetli, insanların ve devletlerin eşitlik ilkesinin benimsendiği, barış içinde yaşayabileceğimiz bir dünya mümkün…