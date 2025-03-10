Hâfız Kasım Yağcıoğlu son yolculuğuna uğurlandı: Başkan Erdoğan cenazeye katıldı

Başkan Reecep Tayyip Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 91 yaşında hayatını kaybeden Bereketzade Camisi'nin emekli imam hatibi Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, namazın ardından Yağcıoğlu'nun tabutu başında yaptığı konuşmada, "Bereketzade Camisi'nin çocukluğumuzdan itibaren cemaati olarak Kasım hocamızın, Kasım babamızın arkasında saf tuttuğumuz zamanları hatırlıyorum. İki ay önce evinde oğlumla beraber ziyaretine gitmiştik. Şimdi de Hakk'a, Rabbimize o yüce makama uğurluyoruz" dedi.

Erdoğan, "On binlerce talebe yetiştiren Kasım hocamız ömrünü bu işe vakfetmiş, gençlerin yetişmesine vakfetmiş ve bir ömür böyle tecelli etmiş. Makamı cennet olsun" ifadesini kullandı.