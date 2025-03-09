Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camisi emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camisi emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Aynı zamanda Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.
Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.