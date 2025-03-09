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Hâfız Kasım Yağcıoğlu Hoca Hakk'a yürüdü! Başkan Erdoğan cenazeye katıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camisi emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu’nun Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Öte yandan Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında Yağcıoğlu’na rahmet dileyerek, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.

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Giriş Tarihi :09 Mart 2025 , 17:50 Güncelleme Tarihi :09 Mart 2025 , 17:50
Hâfız Kasım Yağcıoğlu Hoca Hakk’a yürüdü! Başkan Erdoğan cenazeye katıldı

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bereketzade Camisi emekli imam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu'nun Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başkan Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı. (AA)Başkan Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı. (AA)

Aynı zamanda Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında "Bugün dâr-ı bekâya uğurladığımız, Bereketzâde Camii İmam Hatiplerinden Hafız Kasım Yağcıoğlu Hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum.

Başkan Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı. (AA)Başkan Erdoğan, Yağcıoğlu'nun cenazesine katıldı. (AA)

Kıymetli hocamızın ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve yetiştirdiği on binlerce talebesine sabrıcemil niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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