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Adli "tip"! CHP'li Ahmet Kurtuluş serbest bırakıldı

İstanbul’da Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili’ye yönelik ‘Atın bunu dışarı’ ifadelerinden dolayı gözaltına alındı. Kurtuluş, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Mart 2025
Adli tip! CHP’li Ahmet Kurtuluş serbest bırakıldı

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Kadıköy Belediyesi Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş hakkında AK Parti Meclis Üyesi Elif Lale Bilgili'ye yönelik sözleri nedeniyle 'Görevi kötüye kullanma', 'İfade özgürlüğünün engellenmesi', 'Kamu görevine ilişkin hakların engellenmesi' suçlarından soruşturma başlatılmıştı. Kurtuluş, soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Kadıköy Belediye Meclis Başkanvekili Kurtuluş, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?
AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili konuşmasına devam ederken araya giren Meclis 1. Başkanvekili Kurtuluş, mikrofonunu kapattı. Bilgili'nin bu duruma tepki göstermesi üzerine Kurtuluş, teknik ekipten canlı yayının kesilmesini istemişti. Talep üzerine yaşanan tartışmanın ardından Kurtuluş, "Bu şekil yok yahu. Bu, olmaz böyle. Şunu çıkaralım, atalım dışarı Allah aşkına. En son bu noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

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