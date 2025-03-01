Elazığ'da Ramazan ayı için imsakiye takvimi, oruç tutacak vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ramazan 1 Mart itibariyle başlayacak ve sahura 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. Oruç ibadetini yerine getirecek Elazığlılar, "Elazığ imsak (sahur) vakti ne zaman?" ve "Elazığ iftar saati kaçta?" gibi sorulara cevap arıyor. İşte 2025 imsakiyesi…