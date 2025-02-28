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Adana'da iftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 Adana imsakiye listesi

2025 Ramazan ayı Adana imsakiye takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Oruç tutacak Adanalılar, sahurda niyet edip oruçlarını tutmaya başlayacak ve akşam ezanıyla birlikte iftarlarını açacaklar. Peki Adana'da iftar saati ve teravih namazı saat kaçta okunacak? İşte Adana Ramazan imsakiye bilgileri…

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Giriş Tarihi :28 Şubat 2025 , 15:31 Güncelleme Tarihi :28 Şubat 2025 , 15:34
Adana’da iftar ve sahur vakti saat kaçta? 2025 Adana imsakiye listesi

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Adana'da oruç tutacaklar için 2025 yılı Ramazan imsakiye takvimi yayımlandı. Müslümanlar sahur vakti, iftar saati ve diğer ezan vakitleri Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile oruçlarını açacaklar. Peki Adana'da iftar, sahur ve teravih vakti ne zaman? İşte ezan saatleri!

(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ADANA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Adana'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:44'dür.

Adana'da 2025 yılı Ramazan ayı imsakiye takvimi, Diyanet tarafından açıklanarak oruç tutacaklar için sahur vakti, iftar saati ve diğer ezan vakitlerini belirlemektedir. Adana'daki ezan vakitlerine dair daha fazla bilgi için ilgili kaynağa göz atabilirsiniz.

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(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)(Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

ADANA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?

Adana'da Ramazan ayının ilk iftar vakti 18:39'da gerçekleşecek.

Adana'da 2025 Ramazan ayında iftar vakti, Diyanet tarafından açıklanan imsakiyeye göre belirlenmiş olup, oruç tutanlar akşam ezanı ile birlikte oruçlarını açacaklardır. Sahur ve iftar saatlerini takip etmek isteyenler için detaylı imsakiye takvimi takvim.com.tr adresinden erişilebilir. Bununla birlikte, güncel Ramazan haberleri için aşağıya tıklayınız.

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