2025 yılı Antalya imsakiyesi, o bölgede oruç tutacaklar tarafından araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimine göre, Ramazan'ın ilk günü 1 Mart 2025'te idrak edilecek. Peki, Antalya'da sahur ve iftar saatleri ne zaman? İşte, Ramazan boyunca oruç tutacaklar için Antalya'daki imsak, iftar ve teravih namazı saatleri...
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(Takvim Foto Arşiv)
ANTALYA'DA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Antalya'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 06:02'dir.
Antalya'da sahur vakti, 2025 Ramazan takvimine göre Diyanet tarafından belirlenen imsakiye ile paylaşılmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce sona ermelidir. Bu da genellikle sabah namazından önceki zamana tekabül eder.
(Takvim Foto Arşiv)
ANTALYA'DA İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?
Ramazan ayının 1. günü (1 Mart Cumartesi) Antalya'da iftar vakti 18:34 olarak imsakiyede yer alıyor.
2025 İlk Teravih Namazı 28 Şubat Cuma saat 20.11'de kılınacak.
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