Başkan Erdoğan: Kuklalarla işimiz olmaz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı: Türkiye'de bir türlü kapanmayan muhalefet açığı vardır. Bu açığın günden güne daha da büyüdüğünü görüyoruz. CHP'de gelen gideni aratıyor.



Sayın Özel söylemleri, üslubu, siyaset tarzıyla oturduğu koltuğun hakkını maalesef veremedi. CHP liderinin siyasi ciddiyetten ve olgunluktan yoksun trajikomik hallerine baktıkça bu partiye oy veren vatandaşlarımız adına doğrusu biz üzülüyoruz.



CHP Genel Başkanı Özel'in son üç haftadır marjinal sol örgütlerin sloganını meşrulaştırmak için kendini paralıyor. Adeta kırk dereden su getiriyor. Grup kürsüsünde Almanca şiir okuma müsameresinden şahsımıza yönelik edepsizce hakaretlere kadar her türlü hünerini sergiledi. Sonuçta ne oldu, söyleyeyim; motor su kaynattı, devreler yandı, hafıza 'eror' verdi. Sayın Özel, 85 milyona rezil rüsva oldu. Bize 'şiir bilmez' derken, asıl cahilin, asıl şiir bilmezin, asıl kültür bilmezin kendisi olduğu ortaya çıktı.



Merhum Ziya Gökalp'in şiirini okuyup caka satmak isterken şiir katliamına imza attı. Kıptilere hakaret olmaması için söylemek istemiyorum ama bu sözde yerine oturuyor. 'Merdi Kıpti şecaat arz ederken, sirkatin söylermiş'. Sayın Özel de marjinal sol örgütlerin sloganını aklamaya çalışırken, kendi cehaletini ifşa ediyor. Aslında şiir konusunda Özel'e kendini geliştirmesi için bazı tüyolar verebiliriz.



İSLAM DÜNYASININ UMUT IŞIĞI

TBMM Genel Kurulu çalışmalarında konuşan AK Parti Aydın Milletvekili Seda Sarıbaş, Başkan Erdoğan'ın İslam dünyasının umut ışığı olduğunu söyledi. "Biz, "Dünya beşten büyüktür" derken sadece bir sözü deklare etmiyoruz. Adaletsizliğe meydan okuyan bir iradeyi temsil ediyoruz. Biz, Kudüs'ün onurunu korumaya, Gazze'deki yetimin hakkını savunmaya, Somali'den Arakan'a mazlumların elinden tutmaya devam ediyoruz. Bizler, İslam dünyasının ortak sesi olmaktan geri durmayacağız" dedi.



UKRAYNA PLAN

İngiliz The Telegraph gazetesinin ardından Washington Post da ABD'nin Ukrayna planını deşifre etti. Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna için öncelikli olarak 500 milyar dolarlık gizli bir plan yaptığını ardından Rusya-Ukrayna arasında ateşkesin devreye girmesi için adım atılacağını bildirdi.



"Trump, Ukrayna'da seçim istiyor. Ateşkes sonrası seçim yapılacak ve değerli madenlerin çıkarma hakkı Washington'a verilecek. Sonraki adım da Rusya'nın aldığı topraklarda egemenliğini sürdürmesi olacak" diyerek haberi servis etti.



KİEV'İN YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇER

Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'yi Ankara'da ağırlaması, uluslararası medyanın manşetlerinde yer aldı

AFP haber ajansı: Erdoğan, Ankara'da ağırladığı Zelenski ile barışı konuştu. Türkiye, olası bir barışta önemli aktörlerden biri olacak.

Corriere Della Sera: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski'yi yağmurdan koruyor. Zelenski, Erdoğan'ın desteğini arıyor.

France 24: Zelenski, 3 yılda 3. kez Türkiye'de... Ankara'daki toplantı, Kiev'in ABD-Rusya görüşmelerine karşı pozisyonunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak yapıldı.

Bİld Zelenski, Riyad ziyaretini 10 Mart'a erteledi. Zelenski, Erdoğan'la yaptığı toplantıdan umutla ayrıldı.

New York Times: Erdoğan, Zelenski ile 3 saat süren bir toplantı yaptı. Ukrayna- Rusya gerilimi azalabilir.

Middle East Eye: Erdoğan, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tamamen desteklediğini söyledi.

