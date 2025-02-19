Başkan Erdoğan'dan vesayet özlemi çeken TÜSİAD'a okkalı ayar: "Artık eski Türkiye yok! Yeni Türkiye'de haddinizi bileceksiniz"

"BÖYLE BİR ŞEYE ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ" Türkiye'nin bölgesinde siyasi, sosyal gücünü genişlettiği, içeride hayat pahalılığı ve enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı terörsüz Türkiye yolunda öneli adımlar attığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulduğunun farkındayız. Başaramayacaksınız. Muhterislere teslim olmamızı bekliyorsanız, böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek.

Türkiye'nin yerli ve milli üretimden vazgeçerek küresel ticaretin zayıf bir pazarı haline dönüşmesini istiyorsanız, böyle bir şeye asla müsaade etmeyeceğiz. Türkiye'yi 5. kol elemanlarının güdümüne sokmak istiyorsanız canımız pahasına rıza göstermeyeceğiz. TÜSİAD'ın verdiği her konu hukukun, adaletin, hakimlerin yetki alanındadır.

Çöken TÜSİAD'ın iddia ettiği gibi sistem değil. Kendilerinin altın devirlerini yaşadığı dönemlere ilişkin hayalleridir. Morali bozuk olan ülke değil TÜSİAD buraya dikkat et, devlet hazinesini istedikleri gibi paylaşamayan TÜSİAD demirbaşlarıdır. Güven bunalımı yaşayan halkımız değil, TÜSİAD'dır.

Ey TÜSİAD, deprem afetinde siz ne yaptınız? Siz AFAD'ın yanında ne kadar destek verdiniz? Azerbaycan, Pakistan yardıma koşarken siz neredeydiniz? Zerre kadar vicdanları varsa söylesinler. Depremin üzerinden 2 yıl geçmeden 201 bin konutu teslime den başka ülke var mıdır?