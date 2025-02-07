Tek kişilik hanehalklarının artışı, çağımızın sosyal, ekonomik ve demografik dönüşümlerinin en dikkat çekici göstergelerinden biri haline geldi. TÜİK verilerine göre son 10 yılda yalnız yaşayanların sayısı yüzde 71 artış gösterdi. Türkiye'de geniş aile kavramı kayboluyor yerini ise artık tek kişilik hane alıyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de tek kişilik hanehalklarının oranı 2014 yılında %13,9 iken, 2023 yılında %19,7'ye yükseldi. Konuya ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Demografi İstatistikleri Daire Başkanı Metin Aytaç, TUİK verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tek kişilik hanehalkı sayısı 2014'te 2.931.085 iken, 2023'te 5.192.825'e ulaştı. Bu artış, doğurganlık oranlarındaki düşüş, boşanma oranlarındaki artış, göç dinamikleri ve sosyal normlardaki değişim gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendiriliyor.
Türkiye'de son 15 yıl içinde bu hanehalklarının sayısının neredeyse iki kat artması, yalnızca bireysel yaşam tarzlarının değişimine değil, aynı zamanda konut politikalarından ekonomik davranışlara, toplumsal normlardan aile yapılarındaki dönüşümlere kadar geniş bir yelpazede derin etkiler yaratmakta. Bu değişim, toplumsal bağların yeniden şekillenmesine, sosyal hizmetlerin çeşitlenmesine ve ekonomik önceliklerin yeniden tanımlanmasına da zemin hazırlamaktadır.
ʺYalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profiliʺ başlıklı raporun tanıtım toplantısı (Ahaber.com.tr)
Enstitü Sosyal tarafından hazırlanan "Yalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili" başlıklı raporun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Nursen Tekgöz, Selçuk Aydın'ın hazırladığı rapor, TÜİK verilerinden elde edilen analizlerle, Türkiye'deki tek kişilik hanehalklarının demografik yapısını, coğrafi dağılımını, gelir durumlarını ve sosyal ilişkilerini kapsamlı bir çerçevede değerlendirmektedir.
HER 5 HANEDEN 1'İ ARTIK TEK KİŞİ
Rapor, çarpıcı bulgularıyla dikkat çekiyor. Özelikle Tek kişilik hanehalklarının oranı, 2014 yılında %13,9 iken, 2023'te %19,7'ye yükseldi. Türkiye genelinde her 5 haneden 1'i artık tek kişiden oluşmakta.
Aile (AA)
TEK KİŞİLİK HANEHALKLARININ ORANSAL DAĞILIMI
2015-2023 yılları arasında Türkiye'de hanehalkı yapısında görülen demografik dönüşüm, özellikle tek kişilik hanehalklarındaki dikkat çekici artışla belirginleşmektedir. TKH'lerin oranının %19,7'ye ulaşması, yalnız yaşama eğiliminin Türkiye'de hızla yayıldığını ortaya koymaktadır. TKH'ler nezdinde hanehalkı tiplerindeki bu değişim, sosyoekonomik dinamikler ve bireysel tercihlerle şekillenen demografik eğilimlerin ve özellikle aile yapısındaki değişimlerin önemli bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Aynı şekilde kentlileşme, değişen evlilik ve boşanma eğilimleri, yaşlı nüfusun artışı ve gençlerin bağımsız yaşama isteği tek kişilik hanelerin artmasında etkili diğer faktörler olarak öne çıkmaktadır.