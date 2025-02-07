ʺYalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profiliʺ başlıklı raporun tanıtım toplantısı (Ahaber.com.tr) Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş aile yapılarının yaygınlığı ve yüksek doğurganlık oranları, bu bölgelerdeki hanehalkı büyüklüğünün diğer bölgelere kıyasla yüksek olmasında etkili bir faktör olarak değerlendirilebilmektedir. Bu durum, kültürel normlar, ekonomik

faaliyetler ve göç dinamikleri gibi unsurlarla doğrudan ilişkilendirilebilmektedir. Türkiye'de tek kişilik haneler artıyor: Her 5 haneden 1'i tek başına yaşıyor! DEVLET HAREKETE GEÇTİ



Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak özel açıklamalarda bulundu. Ahaber.com.tr'den Sevgi Canpolat'a konuşan Madak Başkan Erdoğan'nın 2025 yılını aile yılı olarak açıkladığını hatırlattı. Devletin bu konuda attığı adımların önemli olduğunu altını çizen Madak, "Evet bugün Enstitü Sosyal'in özellikle Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profili'ne yönelik yaptığı araştırmanın toplantısına katıldık. Burada raporları inceledik. Çok kıymetli bir çalışma. Günümüzde gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle Birleşmiş Milletler toplantısında nüfusun varoluşsal tehdit olarak gördüğü ve gerçekten aile yapısının günümüzde, dünyada ve Türkiye'de ciddi bir değişim dönüşüm var. Tek kişilik hanehalkları artıyor. Tek kişilik ebeveyn aileler artıyor. Nüfus azalıyor. Evlilik yaşı yükseliyor. Boşanmalar artıyor. Evlilikler azalıyor. Bunlar bize aile kurumunu güçlendirecek politikalara yönlendiriyor. Sayın Bakanımızın önderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz özellikle nüfusun artırma yönelik politikaları güçlendirmek daha etkin kılmak adına Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Nüfus Politikalar Kurulu oluşturuldu. Bu çok kıymetli bir çalışma. Diğer yandan da biz yine çalışmalarımıza, kendi araştırmalarımıza özellikle bu alandaki derinlemesine araştırmalarımızı incelemelerimizi yapmak üzere de yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Aile Enstitüsü'nü kurduk. Burada da amacımız eğitim çalışmalarını yapmak. Dünyada bir değişim var dediğimiz gibi. Burada da bu toplantıda şunu gördük sadece yalnız yaşayan hane halkı sayısının artması aynı zamanda ekonomik olarak da bir maliyete sebep vermektedir." dedi.

ʺYalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profiliʺ başlıklı raporun tanıtım toplantısı (Ahaber.com.tr) "CUMHURBAŞKANIMIZ BİLİYORSUNUZ 2025 YILINA KENDİ HİMAYELERİNDE AİLE YILI OLARAK İLAN ETTİ"



Raporun çok önemli sonuçlarının olduğunu ifade eden Madak sözlerini şöyle sürdürdü:



"Diğer araştırmanın bir diğer konusu da çok ilgimi çekti. Evli olup da ayrı yaşayan 1 milyon 300 bine yakın bir nüfusun olduğunu söylediler. Bunun detay kısmına ben de bakacağım. Rapor aynı zamanda güzel bir kitap haline getirilmiş. İstifade edeceğimiz şekilde. Tabi burada Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz 2025 yılına kendi himayelerinde aile yılı olarak ilan etti. Burada şunu anlıyoruz. Bu sadece bir bakanlıktan ziyade tüm sivil toplum örgütleri, diğer kurum ve bakanlıkların yani herkesin bu işi sahiplenmesi gerekiyor. Hakikaten ailemiz geleceğimiz insanlar nüfusları daha güçlüdür. Bu bilinçle hepimizin bu alanda daha sağlıklı bir aile yapısı için hepimizin çalışması gerektiğini düşünüyorum. Başarılı verimli bir araştırma olduğunu gördüm kıymetli STK'ların bu konuda çok büyük bir destekleri var. Dolayısıyla bugün burada da Enstitü Sosyal'in çalışmasını çok kıymetli bulduğunu ifade ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Aile (AA) GENÇLERE TAVSİYELER



"Biliyorsunuz ki Sayın Cumhurbaşkanımız gençler için Aile Gençlik Fonu'nu kurdu. Ve gençlerin evlenmesini desteklemek için ilk projeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak biz sunduk. Evlenecek çiftlere ve gençlere 150.000 TL'ye yakın bir faizsiz kredi veriyoruz. İlk iki yıl hiç ödemiyorlar son iki yıl ise taksitlerini ödüyorlar. Gençlerimiz geleceğimizin teminatı. Sosyal medyada gençlerin ve maalesef hepimizin maruz kaldığı bir dönem var. Sosyal medya aslında sizi yalnızlaştırıyor. Bireysel özgürlük maalesef toplumsal özgürlüğün önüne geçmiş bir durum almış. Sosyal medyada 16 yaşına kadar kısıtlamalarda adımlar atılıyor. Biliyorsunuz ki Bakanlığımız tarafından o dijital medyanın kullanımı ile alakalı 16 yaşına kadar ufak bir kısıtlama değil de filtreleme diyelim çocuklarımızın sağlığı için adımlar atılacak. Sosyal medya biraz daha hayatı olumsuz yönde özellikle etkilediğini düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Gençlik Fonu'nu açarak gençlerimize, hem evlenmeleri, hem iş kurmaları hem de kendilerini gerçekleştirmeleri noktasında bir fırsat sundu. Biliyorsunuz bu Aile Gençlik Fonu'nun gelirleri tamamen petrol ve doğal gaz gelirlerinden elde ediliyor. 81 ile yaygınlaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanımız 13 Ocak'ta Aile Yılı Lansmanın da onun da müjdesini verdi. 81 elimizde biliyorsunuz evlenecek gençlerimizi destekliyoruz. Yılda biliyorsunuz ki yaklaşık 500 bin gencimiz evleniyorlar. Bizlerde ya gençlerimizin bu imkandan faydalanmalarını davet ediyoruz."

Raporu hazırlayan isimlerden Nursen Tekgöz (Ahaber.com.tr) BU RAPOR TÜRKİYE'DE BİR İLK



Raporu hazırlayan isimlerden Nursen Tekgöz ise çalışmanın amacın ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. ʺYalnız Yaşamın Yükselişi: Türkiye'de Tek Kişilik Hanehalklarının Profiliʺ başlıklı raporun tanıtım toplantısı (Ahaber.com.tr) Türkiye'de bu konunun araştırmacılar tarafından hiç araştırılmadığını belirten Tekgöz, "Biz Enstitü Sosyal olarak demografi çalışmalarımız kapsamında Türkiye'deki hanehalklarına ilişkin dönüşümü incelemek amacıyla belli çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalar kapsamında Türkiye'de son yıllarda özellikle 2018'den beri çok ivmeyle artan ve günümüzde hanehalkları tipleri içerisinde en hızlı ve en yoğun hanehalkları sıralamasında birinci sıraya oturan tek kişilik hanehalkları dikkatimizi çekti. Türkiye'de yalnız yaşam gittikçe artıyor. Biz bu kapsamda TÜİK'ten verilerini bizimle paylaşmalarını istedik. Maalesef önemli bir konunun araştırmacılar tarafından hiç incelenmemesi bizi ilk olarak bir profil raporu yazmaya etti." dedi.

Aile (AA)





Raporun yeni yapılacak çalışmalara öncülük etmesini beklediklerini dile getiren Tekgöz, "Biz Enstitü sosyal olarak kamu politikalarını geliştirmek üzere çeşitli öneriler sunan bir kuruluşuz. Fakat bunu yaparken özellikle veri odaklı saha çalışmaları yaparak bunu yapma çalışıyoruz. Ve bu kapsamda tek kişilik hanehalkları ilişkin maalesef araştırma gündeminin olmaması Türkiye'de böylesine çok önemli olgunun gözden kaçırılmasına yol açıyor biz bunu fark ettik. Çünkü biz raporu sık sık değinmeye çalıştık. Türkiye'de gittikçe daha fazla insan tek başına yaşıyor. Coğrafi bölgelerin dağılımlarını verdik. Hangi konutlarda yaşadıklarını bu konutların fiziki imkanlarının ne olduğunu, evde bakım hizmetinin ne durumda olduğunu ve bu kişilerin yaş, cinsiyet, medeniyet durumlarına eğitim durumları gibi demografik dinamikleri neler olduğuna dair geniş kapsamlı bir profil raporu sunmaya çalıştık. Amacımız da bu yönde araştırmacıları derinlemesine çalışmalar yapacak, Türkiye gerçekliğine uygun veri setleri geliştirerek meseleyi çok boyutlu ele alabilecek, anlayabilmemizi sağlayabilecek çalışmalar yapmaya teşvik etmek" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan Aile Yılı Tanıtım Programında açıkladı: Evlenene 150 bin TL destek! 81 ilde başvurular başladı TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN