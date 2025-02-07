Türkiye’de tek kişilik haneler artıyor: Her 5 haneden 1’i tek başına yaşıyor!

Türkiye'de tek kişilik hanehalklarının oranı 2014'te %13,9 iken 2023'te %19,7'ye yükseldi. Her 5 haneden 1'i artık tek kişiden oluşuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, aile yapısındaki değişim ve nüfus azalışına dikkat çekerek, "Aile kurumunu güçlendirecek politikalar gerekiyor" dedi. Raporda, evlilik yaşının yükselmesi, boşanmaların artması ve tek ebeveynli ailelerin çoğalması gibi çarpıcı bulgular yer alıyor. İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Sevim Sayım Madak'ın ahaber.com.tr editörü Sevgi Canpolat’a özel açıklamaları.