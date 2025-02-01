PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Barış Manço'nun vefatının 26'ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım: Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yılında sosyal medya hesabından paylaştığı bir mesaj ile andı. Başkan Erdoğan mesajında, "Rahmet ve saygıyla yâd ediyorum" ifadesini kullandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:24 Güncelleme Tarihi :01 Şubat 2025 , 14:28
Başkan Erdoğan’dan Barış Manço’nun vefatının 26’ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım: Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, sanatçı Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yılında rahmet ve minnetle andı.

    Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Barış Manço’yu vefatının 26’ncı yıl dönümünde andı. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Barış Manço’yu vefatının 26’ncı yıl dönümünde andı.

    BaşkanErdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN