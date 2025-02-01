Başkan Erdoğan’dan Barış Manço’nun vefatının 26’ncı yıl dönümüne ilişkin paylaşım: Rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, sanatçı Barış Manço 'yu vefatının 26'ncı yılında rahmet ve minnetle andı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Barış Manço’yu vefatının 26’ncı yıl dönümünde andı.

BaşkanErdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin gönlünde farklı bir yere sahip olan, Türk müziğinin duayen ismi Barış Manço'yu vefatının 26'ncı yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum."