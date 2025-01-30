Kartalkaya'daki faciada şok iddia: "Yangın saat 03.00’ten önce başladı"

Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangınla ilgili her gün şok edici yeni detaylar ortaya çıktı. Yangının 03.21 veya 03.27'de değil, daha önce başladığı, otel müdürü Zeki Yılmaz'ın "kimseye haber vermeyin, biz söndürürüz" dediği, bu yüzden de itfaiyeye daha geç ihbar gittiği iddiası ortaya atıldı. Otel çalışanı Tuni Urhan, dehşeti detaylarıyla anlattı: Mutfakla restoranın birbirine geçişi var. Ben kapıdan çıktığımda zaten bir patlama oldu. Babama telefonla ulaştım 'Yanıyoruz çıkın hemen' dedim. Yangın saat 03.30'da çıktı diyorlar ama o saatte çıkmadı. Çünkü babamı sürekli aradığım için hatırlıyorum. Saat 03.00'e geliyordu. Otel müdürü Zeki Bey (Yılmaz) 'kimseyi uyandırmayın yangın alarmlarını kapatın. Biz söndürürüz' diyor. Zaten genelde yangın alarmları odalarda müşteriler sigara içtiği için kapalı oluyor.

GÜVENLİK BİLE YOKTU

Otel sahibi Halit Ergül ifadesinde "Kendi özel güvenlik birimimiz var. Bunlar 24 saat otelin içerisinde gezerler. Yangın olduğunda ikaza basarlar. Haber verirler" demişti. Ancak, gece otelde sadece iki resepsiyon görevlisinin olduğu, güvenlikçi çalışmadığı diğer personelin ifadeleriyle belirlendi. Ekmek ustası Mehmet Gündüz, "Bildiğim kadarıyla gündüz çalışan bir güvenlik görevlisi var. Gece çalışan yok" dedi.