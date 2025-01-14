Şam'dan Ankara'ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... "14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye'yi ziyaret edeceğiz"

Ankara'nın da desteğiyle Şam'da yeni dönemin inşası hız kazandı. İlk olarak MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. Ahmed El Şara ile bir araya geldi, Emevi Camii'nde namaz kılıp çeşitli temaslarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN HEYETİ KABUL EDECEK Mİ?
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam heyeti ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suriyeli bakanları ve istihbarat başkanını kabul etmesi bekleniyor.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş kritik ziyaretin perde arkasını şu sözlerle anlattı:
Bir süredir Türkiye'nin beklediği ziyaret olduğunu söyleyerek başlayalım. Bir heyet halinde Suriye'den Türkiye'ye ziyaret gerçekleşecek. Çarşamba günü Suriye Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı Ankara'da olacaklar.
Bakanlar muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suriye'den gelen heyet ile bir araya gelmesi bekleniyor.
Suriye'nin yeniden inşası ve istikrarın yeniden sağlanması konusunda Türkiye'nin üstlendiği rolde biraz daha ortaya çıkıyor diyebiliriz. İlk etapta Suriye'nin yeni yönetimi "barışı getirerek istikrar sağlamak istiyoruz" diyor. Türkiye'nin içerisine dahil olduğu bir formülle kendilerini yeniden işler bir devlet haline getirmek istiyorlar. Bu yüzden de Türkiye'nin kendi bilgi birikimden faydalanacaklar. Görüşmede bir yol haritası çizilecek. Türkiye'de bu yol haritasının önemli kilometre taşlarından bir tanesini oluşturacak.
ANLAŞMA İMZALANACAK MI?
Bir anlaşma imzalanacak mı, ya da bir ortak bildiri yayımlanacak mı? Bunlar henüz netlik kazanmış değil.
Suriye yeniden bir yapılanma içerisine girerek bunu en çok Türkiye ile yürütüyor. Bu çok önemli bir ziyaret. Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler ile bir araya gelecekler. Belki de bu ziyaret devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşme ile bir durum söz konusu olabilir. Dünya bu görüşmeyi yakından takip edecek.
TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA ÜST DÜZEY TOPLANTI
Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye'ye ziyarette bulunacak.
Dışişleri Bakanlığı, Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şeybani'nin, beraberindeki "üst düzeyli heyetle" yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.