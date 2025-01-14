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Şam'dan Ankara'ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... "14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye'yi ziyaret edeceğiz"

Şam'dan Ankara'ya yeni dönemin ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiriliyor. Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani, Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Enes Hattab Ankara'ya geliyor. Şeybani, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye'yi ziyaret edeceğiz." dedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Millî Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Şam heyetini kabul etmesi bekleniyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:07 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 08:14
Şam’dan Ankara’ya heyet geliyor! Hariciye - Savunma - İstihbarat... 14 yıldır bizi yalnız bırakmayan Türkiye’yi ziyaret edeceğiz

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    Suriye, 8 Aralık 2024'te Esad rejiminin yıkılmasıyla özgürleşti. Ahmed El Şara liderliğindeki geçiş hükümeti yönetimi ele aldı.

    Ankara'nın da desteğiyle Şam'da yeni dönemin inşası hız kazandı. İlk olarak MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam'a gitti. Ahmed El Şara ile bir araya geldi, Emevi Camii'nde namaz kılıp çeşitli temaslarda bulundu.
    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı'nda (Takvim.com.tr)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ahmed El Şara Kasiyun Dağı'nda (Takvim.com.tr)

    Sürece müteakip Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şam'a gitti. Şara ile görüştü, Kasiyun Dağı'nda Şam'a karşı sohbet etti. Peş peşe kritik ziyaretler Ankara'nın bölgedeki rolünü pekiştirdi.

    Ahmed El Şara liderliğindeki geçiş hükümeti birçok noktada Ankara ile aynı çizgide ilerliyor. Suriye'nin yeni kabinesinde ise Türkiye'ye yakın isimler bulunuyor.
    Ahmed El Şara ve Esad Eş-Şeybani (Takvim.com.tr)Ahmed El Şara ve Esad Eş-Şeybani (Takvim.com.tr)

    O isimlerden biri Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani... Şeybani, Türkiye'de doktora öğrencisi idi. Devrim sonrası Şam'a gitti, Suriye'nin yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

    ŞAM'DAN HEYET OLARAK İLK ZİYARET ANKARA'YA

    Öte yandan Şam'dan Ankara'ya yeni dönemin ilk üst düzey ziyareti gerçekleştiriliyor.

    Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Savunma bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra ile istihbarat başkanı bugün Ankara'ya geliyor.

    "14 YILDIR BİZİ YALNIZ BIRAKMAYAN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİZ"

    Şeybani ziyarete ilişkin "14 yıldır halkımızı yalnız bırakmayan Türkiye'yi yarın ziyaret ederek yeni Suriye yönetimini temsil edeceğiz" açıklamasını yaptı.
    Şam'dan heyet olarak ilk ziyaret Ankara'ya!



    BAŞKAN ERDOĞAN HEYETİ KABUL EDECEK Mİ?

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam heyeti ile görüşecek.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da Suriyeli bakanları ve istihbarat başkanını kabul etmesi bekleniyor.


    A Haber muhabiri Rüya Akkuş kritik ziyaretin perde arkasını şu sözlerle anlattı:

    Bir süredir Türkiye'nin beklediği ziyaret olduğunu söyleyerek başlayalım. Bir heyet halinde Suriye'den Türkiye'ye ziyaret gerçekleşecek. Çarşamba günü Suriye Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve İstihbarat Başkanı Ankara'da olacaklar.

    Bakanlar muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Suriye'den gelen heyet ile bir araya gelmesi bekleniyor.

    Suriye'nin yeniden inşası ve istikrarın yeniden sağlanması konusunda Türkiye'nin üstlendiği rolde biraz daha ortaya çıkıyor diyebiliriz. İlk etapta Suriye'nin yeni yönetimi "barışı getirerek istikrar sağlamak istiyoruz" diyor. Türkiye'nin içerisine dahil olduğu bir formülle kendilerini yeniden işler bir devlet haline getirmek istiyorlar. Bu yüzden de Türkiye'nin kendi bilgi birikimden faydalanacaklar. Görüşmede bir yol haritası çizilecek. Türkiye'de bu yol haritasının önemli kilometre taşlarından bir tanesini oluşturacak.

    Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Hakan Fidan (Takvim.com.tr)Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ve Hakan Fidan (Takvim.com.tr)

    ANLAŞMA İMZALANACAK MI?

    Bir anlaşma imzalanacak mı, ya da bir ortak bildiri yayımlanacak mı? Bunlar henüz netlik kazanmış değil.

    Suriye yeniden bir yapılanma içerisine girerek bunu en çok Türkiye ile yürütüyor. Bu çok önemli bir ziyaret. Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Yaşar Güler ile bir araya gelecekler. Belki de bu ziyaret devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşme ile bir durum söz konusu olabilir. Dünya bu görüşmeyi yakından takip edecek.

    TÜRKİYE İLE SURİYE ARASINDA ÜST DÜZEY TOPLANTI

    Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve beraberindeki heyet, bugün Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

    Dışişleri Bakanlığı, Şeybani'nin Türkiye ziyaretine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Şeybani'nin, beraberindeki "üst düzeyli heyetle" yarın Türkiye'yi ziyaret edeceği belirtilen açıklamada, "Ziyaret çerçevesinde, Sayın Bakanımız (Hakan Fidan), Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ve MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın'ın Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

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