Şam’a uçuşlar başlıyor! THY Genel Müdürü tarihi verdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, merhum şair ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un, "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana." mısralarından alıntı yaparak, "Șam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
BAKAN FİDAN "YAKINDA" DEMİŞTİ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile düzenlediği ortak basın toplantısında "12 yıllık aranın ardından Şam Büyükelçiliğimizi açtık. Halep Başkonsolosluğu 20 Ocak'ta faaliyete geçecek. THY uçuşları da yakında başlayacak. Esad rejimi Suriye'de terör örgütlerine ev sahipliği yaptı. Yeni Suriye'de terör örgütlerine yer yok. Terör örgütleriyle mücadele alanında 3. ülkelerle iş birliği alanında tecrübelerimiz var. Tüm imkanlarımızı kullanmaya hazırız." ifadesini kullanmıştı.