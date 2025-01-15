Şam’a uçuşlar başlıyor! THY Genel Müdürü tarihi verdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Suriye'nin Şam kentine uçuşların 23 Ocak'ta başlayacağını duyurdu. (EKRAN GÖRÜBTÜSÜ)

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ekşi, merhum şair ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un, "Ben Şam'ı bin yıl öncesinden bilirim. Annemin sütü kadar yakın bana." mısralarından alıntı yaparak, "Șam'a dönüyoruz. Haftada 3 sefer ile Șam seferlerine 23 Ocak Perşembe günü başlıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.