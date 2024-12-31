SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

16 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis'te! DEM'liler başı çekti... CHP, İYİ Parti ve TİP listede: Özgür Özel'in 6 dosyası var

CHP, DEM, İYİ Parti, TİP vekilleri ve bağımsız İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt'a ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri Meclis'e geldi. 16 vekilin arasında ağırlıklı olarak DEM Partili isimler göze çarptı. Listede CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da yer aldı. Özel'in tam 6 dosyasının bulunması dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:02 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:05
16 vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te! DEM’liler başı çekti... CHP, İYİ Parti ve TİP listede: Özgür Özel’in 6 dosyası var

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç'un da aralarında bulunduğu 16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.

    16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te!

    KARMA KOMİSYONA HAVALE EDİLDİ

    Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

    DEM Eş Genel Başkanları (Takvim.com.tr)DEM Eş Genel Başkanları (Takvim.com.tr)

    İSİM İSİM SEVK EDİLENLER

    Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

    "CHP Genel Başkanı Özgür Özel,

    DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç,

    CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır,

    İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez,

    CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba,

    İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban,

    DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı,

    DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli,

    DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan,

    DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez,

    DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu,

    DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar,

    DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin,

    TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık,

    Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt.

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr)CHP Genel Başkanı Özgür Özel (Takvim.com.tr)

    ÖZGÜR ÖZEL'İN TAM 6 DOSYASI VAR

    Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN