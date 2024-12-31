SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
SON DAKİKA: 16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis’te!
Haberler Haber Videoları

SON DAKİKA: 16 vekilin dokunulmazlık dosyası Meclis'te!

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2024 13:04

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç'un da aralarında bulunduğu 16 milletvekiline ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan, Tulay Hatımoğulları Oruç, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, DEM Parti Van Milletvekili Gülderen Varli, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, DEM Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartin, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt."

Gelen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Özel'in 6, CHP Grup Başkanvekili Başarır'ın 2, TİP İstanbul Milletvekili Şık'ın 2, Bağımsız İstanbul Milletvekili Enginyurt'un 3, DEM Parti Şırnak Milletvekili İrmez'in 2 dosyası bulunuyor.

SIRADAKİ VİDEO
Kandil silah bırakmamak için pazarlığa girişti! Bese Hozat şart koşmaya kalktı: "YPG'ye saldırılar durmazsa çözüm olmaz"
31.12.2024Salı
Başkan Erdoğan tek tek paylaştı! 2024'te yapılan hizmet ve projeler!
31.12.2024Salı
Okullarda karne kaldırıldı mı?
31.12.2024Salı
Yılbaşı Tedbirleri: Ağır tonajlı araçlar için kısıtlama!
31.12.2024Salı
Malatya Yeşilyurt'ta feci kaza: 1 ölü
31.12.2024Salı
Bunlar da Var
Melis Sezen dans videosu! Oryantal şov! Melis kıvırdı sosyal medya sallandı! 01:01
Melis Sezen’den oryantal şov!
31.12.2024Salı
Beykoz’da bir sürücü öfkelendiği araca ardı ardına çarptı! O anlar kamerada 01:54
Beykoz'da bir sürücü öfkelendiği araca ardı ardına çarptı! O anlar kamerada
30.12.2024Pazartesi
TEM’de yangın paniği! Yolcu otobüsü alev alev yandı 03:49
TEM'de yangın paniği!
31.12.2024Salı
Malatya’da feci kaza! Kavşakta çarpışan 2 araç hurdaya döndü: 4 yaralı 03:34
Malatya'da feci kaza! Kavşakta çarpışan 2 araç hurdaya döndü: 4 yaralı
31.12.2024Salı
CANLI YAYIN