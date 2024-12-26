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Rubin'den YPG'ye 'CIA'sal kalkan! "İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun" önerisi | DEAŞ'ın hamisi PKK'nın akıl hocası McGurk sahnede

CIA Suriye'de şeytani planlara girişti. "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı" diyecek kadar tozutan CIA ajanı Michael Rubin, YPG'ye koalisyon şemsiyesi isteyip "Afrin'den Semalka'ya ve Kamışlı'dan Deyrizor'a uzanan bir uçuşa yasak bölge kurulsun" dedi. "İsrailli pilotlar YPG'ye destek için Türkiye sınırında uçsun" önerisininde bulunan Rubin, sözde koalisyon için Brett McGurk ismini ortaya attı. Bilindiği üzere McGurk ABD'nin İsrail ve Orta Doğu politikasının en karanlık yüzü. Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ’ı kuran adam olarak biliniyor.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 11:40 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:15
Rubin’den YPG’ye ’CIA’sal kalkan! İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun önerisi | DEAŞ’ın hamisi PKK’nın akıl hocası McGurk sahnede

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    CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı, azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, Ankara'nın Suriye havzasında sağlamlaşan otoritesini bir türlü hazmedemedi.

    Günlerdir bulduğu her fırsatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren Rubin, "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı" diyecek kadar ileri gitti.

    CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)

    CIA YPG'YE KOALİSYON ŞEMSİYESİ İSTEDİ: UÇUŞA YASAK BÖLGE PLANI

    CIA ajanı son olarak "Türkiye'nin güney sınırlarında uçuşa yasak bölge" önerisi ortaya atıp Türk SİHA'larının sahayı dar ettiği PKK/YPG'ye "Uluslarası Koalisyon" şemsiyesi istedi.


    Middle East Forum'da "Suriye Kürtlerinin uçuşa yasak bölgeye ihtiyacı var" başlığıyla makale kaleme alan Michael Rubin, "Afrin'den Semalka'ya ve Kamışlı'dan Deyr ez-Zor'a uzanan bir uçuşa yasak bölge ve güvenli liman kurmanın zamanı geldi" dedi.

    CIA ajanı Michael Rubin'den YPG'ye kalkan olmak için ʺUçuşa yasak bölgeʺ istedi (Takvim.com.tr)CIA ajanı Michael Rubin'den YPG'ye kalkan olmak için ʺUçuşa yasak bölgeʺ istedi (Takvim.com.tr)

    "İSRAİLLİ PİLOTLAR YPG'YE DESTEK İÇİN TÜRKİYE SINIRINDA UÇSUN" ÖNERİSİ

    İsrail hava üsleri ve İsrail ordusuna bağlı pilotların Türkiye sınırındaki uçuşa yasak bölgeyi teftiş etmesi gerektiğini savunan CIA ajanı, Ürdün ve Suudi Arabistan'a da "Uçuşa yasal bölgenin denetimine katılın" deyip YPG'ye destek vermelerini istedi.

    Böylelikle Türkiye'yi Suriye'de durduracaklarına inanan Rubin akla ziyan bir şekilde "Erdoğan YPG'yi havadan vurması ayrı bir şey komşularına veya modern hava kuvvetlerine karşı hareket etmesi bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.

    CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)

    RUBIN "UÇUŞA YASAK BÖLGEYİ MCGURK KURSUN" DEDİ

    "Uçuşa yasak bölge kurmanın ve Türkiye'nin yayılmacılığına ve radikal İslamcılığa verdiği desteğe "Artık yeter" demenin zamanı geldi" açıklamasını yapan Rubin, Brett McGurk ismini ortaya attı.

    Ve ABD yönetiminin "uçuşa yasak bölge" planında McGurk'a yardım etmesi gerektiğini savundu.

    Bilindiği üzere Brett McGurk ABD'nin İsrail ve Orta Doğu politikasının karanlık yüzü olarak dikkat çeken bir isim.

    Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran McGurk (Takvim.com.tr)Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran McGurk (Takvim.com.tr)

    YPG'Yİ OLUŞTURMAK İÇİN DEAŞ'I KURAN ADAM SAHNEDE

    Irak'ı bölen, Suriye'de YPG'yi oluşturmak için DEAŞ'ı kuran McGurk, terör örgütü PKK/YPG'nin ABD yönetimindeki en güçlü destekçilerinden birisi olarak kabul ediliyor.

    McGurk son olarak, PKK/YPG'nin sözde seçimlerle meşrulaşıp "teröristan" devleti kurma planın sürecinde aktif rol almıştı.

    BAŞKAN ERDOĞAN: "MCGURK PKK/YPG/PYD'NİN ADETA YÖNETMENİ"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında McGurk'ın Irak ve Suriye özelinde attığı karanlık adımlara ilişkin "Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta sevk ve idaresini yapıyor. Bu adam PKK/YPG/PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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