Rubin'den YPG'ye 'CIA'sal kalkan! "İsrailli pilotlar Türkiye sınırında uçsun" önerisi | DEAŞ'ın hamisi PKK'nın akıl hocası McGurk sahnede

CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı, azılı Türkiye düşmanı Michael Rubin, Ankara'nın Suriye havzasında sağlamlaşan otoritesini bir türlü hazmedemedi.
Günlerdir bulduğu her fırsatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteren Rubin, "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı" diyecek kadar ileri gitti.
CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)
CIA YPG'YE KOALİSYON ŞEMSİYESİ İSTEDİ: UÇUŞA YASAK BÖLGE PLANI
CIA ajanı son olarak "Türkiye'nin güney sınırlarında uçuşa yasak bölge" önerisi ortaya atıp Türk SİHA'larının sahayı dar ettiği PKK/YPG'ye "Uluslarası Koalisyon" şemsiyesi istedi.
Middle East Forum'da "Suriye Kürtlerinin uçuşa yasak bölgeye ihtiyacı var" başlığıyla makale kaleme alan Michael Rubin, "Afrin'den Semalka'ya ve Kamışlı'dan Deyr ez-Zor'a uzanan bir uçuşa yasak bölge ve güvenli liman kurmanın zamanı geldi" dedi.
CIA ajanı Michael Rubin'den YPG'ye kalkan olmak için ʺUçuşa yasak bölgeʺ istedi (Takvim.com.tr)
"İSRAİLLİ PİLOTLAR YPG'YE DESTEK İÇİN TÜRKİYE SINIRINDA UÇSUN" ÖNERİSİ
İsrail hava üsleri ve İsrail ordusuna bağlı pilotların Türkiye sınırındaki uçuşa yasak bölgeyi teftiş etmesi gerektiğini savunan CIA ajanı, Ürdün ve Suudi Arabistan'a da "Uçuşa yasal bölgenin denetimine katılın" deyip YPG'ye destek vermelerini istedi.
Böylelikle Türkiye'yi Suriye'de durduracaklarına inanan Rubin akla ziyan bir şekilde "Erdoğan YPG'yi havadan vurması ayrı bir şey komşularına veya modern hava kuvvetlerine karşı hareket etmesi bambaşka bir şey" ifadelerini kullandı.