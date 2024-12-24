Suriye'de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: "Türkiye evinde darbe alabilir" | Michael Rubin'den şeytani İsrail-YPG planı

Suriye'de oluşan yeni denklem ve Ankara 'nın giderek sağlamlaşan otoritesi başta İran, MOSSAD, CIA olmak üzere bölge üzerine planlar kuran birçok yapının sinsi hesaplarını boşa çıkardı. Sürece müteakip CIA kirli planlara girişti. CIA - Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin , günlerdir bulduğu her fırsatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteriyor. "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı" diyecek kadar ileri giden Rubin şimdi de Yunan basınında Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı.

Suriye'de tokat yiyen CIA ajanı Michael Rubin Yunan basınından tehditler savurdu (Takvim.com.tr) YUNAN BASININDAKİ TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ: DİKKATLİ OLSUN EVİNDE DARBE ALABİLİR LİBERAL isimli platforma konuşan Rubin, Suriye'deki yeni denklem sonrası "Türkiye dikkatli olsun kendi evinde darbe alabilir" dedi. Rubin daha sonrasında ABD merkezli bir sitede kaleme aldığı makalede İsrail'e PKK/YPG'li yol haritası çizdi. YİNE ŞEYTANİ PLAN... "İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'Yİ SİLAHLANDIRSIN" Geride bıraktığımız günlerde "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın" tezini ortaya atan Michael Rubin yine şeytani bir plan dile getirdi.

CIA ajanı Michael Rubin'den şeytani İsrail-YPG planı (Takvim.com.tr)



"UÇAKSAVAR, FÜZE, İHA VE MAYIN VERSİNLER"



Rubin, "İsrail Suriye Kürtlerine uçaksavar füzeleri, insansız hava araçları ve insansız hava aracı karşıtı teknoloji ve Türk ilerlemesini engellemek için kara mayınları sağlayabilir" dedi.



"ABD İÇİN ÇALIŞAN YPG İSRAİL İÇİN DE ÇALIŞSIN" ÖNERİSİ



ABD için çalışan PKK/YPG'nin İsrail için çalışması gerektiğini savunan CIA ajanı "İsrail'in Türk saldırısı karşısında hiçbir şey yapmaması hem ahlaki bir leke hem de stratejik bir felaket olur. Başkent (Tel Aviv) sistematik olarak her Orta Doğu azınlığına ihanet edemez ve sırası geldiğinde destek bekleyemez. Ve İsrail'in sırası geliyor. Erdoğan açıkça belirtti" şeklinde konuştu.