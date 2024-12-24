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Suriye'de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: "Türkiye evinde darbe alabilir" | Michael Rubin'den şeytani İsrail-YPG planı

Suriye'de tesis edilen yeni dönem ve Ankara'nın bölgedeki kilit rolü emperyal tetikçileri çıkmaza soktu. PKK/YPG'nin köşeye sıkışması üzerine CIA ajanı Michael Rubin sahneye çıktı. Yunan basınında "Türkiye dikkatli olsun kendi evinde darbe alabilir" tehditleri savuran Rubin daha sonra "İsrail Suriye Kürtlerine (PKK/YPG) ihanet etmesin" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Tel Aviv'e şeytani bir akıl veren CIA ajanı, "Türkleri engellemek için YPG'ye uçaksavar, füzeler, İHA'lar, radarlar ve kara mayınları verin. YPG de ABD'ye çalıştığı gibi İsrail'e çalışsın" dedi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:39 Güncelleme Tarihi :24 Aralık 2024 , 14:55
Suriye’de tokat yiyen CIA Yunan basınından tehdit etti: Türkiye evinde darbe alabilir | Michael Rubin’den şeytani İsrail-YPG planı

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    Başlıkların Devamı

    Suriye'de oluşan yeni denklem ve Ankara'nın giderek sağlamlaşan otoritesi başta İran, MOSSAD, CIA olmak üzere bölge üzerine planlar kuran birçok yapının sinsi hesaplarını boşa çıkardı.

    Sürece müteakip CIA kirli planlara girişti.

    CIA - Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, günlerdir bulduğu her fırsatta Türkiye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösteriyor.

    "ABD Suriye'de Türkleri öldürmeye hazırlanmalı" diyecek kadar ileri giden Rubin şimdi de Yunan basınında Türkiye'yi tehdit etmeye kalkıştı.

    Suriye'de tokat yiyen CIA ajanı Michael Rubin Yunan basınından tehditler savurdu (Takvim.com.tr)Suriye'de tokat yiyen CIA ajanı Michael Rubin Yunan basınından tehditler savurdu (Takvim.com.tr)

    YUNAN BASININDAKİ TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ: DİKKATLİ OLSUN EVİNDE DARBE ALABİLİR

    LİBERAL isimli platforma konuşan Rubin, Suriye'deki yeni denklem sonrası "Türkiye dikkatli olsun kendi evinde darbe alabilir" dedi.

    Rubin daha sonrasında ABD merkezli bir sitede kaleme aldığı makalede İsrail'e PKK/YPG'li yol haritası çizdi.

    YİNE ŞEYTANİ PLAN... "İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI YPG'Yİ SİLAHLANDIRSIN"

    Geride bıraktığımız günlerde "İsrail Suriye'de Türklere karşı YPG'ye İHA versin, Kürtleri silahlandırsın, PKK'ya tedarik sağlasın" tezini ortaya atan Michael Rubin yine şeytani bir plan dile getirdi.

    CIA ajanı Michael Rubin'den şeytani İsrail-YPG planı (Takvim.com.tr)CIA ajanı Michael Rubin'den şeytani İsrail-YPG planı (Takvim.com.tr)

    "UÇAKSAVAR, FÜZE, İHA VE MAYIN VERSİNLER"

    Rubin, "İsrail Suriye Kürtlerine uçaksavar füzeleri, insansız hava araçları ve insansız hava aracı karşıtı teknoloji ve Türk ilerlemesini engellemek için kara mayınları sağlayabilir" dedi.

    "ABD İÇİN ÇALIŞAN YPG İSRAİL İÇİN DE ÇALIŞSIN" ÖNERİSİ

    ABD için çalışan PKK/YPG'nin İsrail için çalışması gerektiğini savunan CIA ajanı "İsrail'in Türk saldırısı karşısında hiçbir şey yapmaması hem ahlaki bir leke hem de stratejik bir felaket olur. Başkent (Tel Aviv) sistematik olarak her Orta Doğu azınlığına ihanet edemez ve sırası geldiğinde destek bekleyemez. Ve İsrail'in sırası geliyor. Erdoğan açıkça belirtti" şeklinde konuştu.

    Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)Azılı Türkiye düşmanı CIA ajanı Michael Rubin (Takvim.com.tr)


    Rubin geride bıraktığımız günlerde de "Türkiye Hatay'da işgalcidir" deyip Lazkiye - Tartus hattında "Alevi özerk yapı" kurulması gerektiğini savunmuştu.

    TAKVİM.COM.TR MANŞET MANŞET FOYASINI ORTAYA ÇIKARDI

    Takvim.com.tr'nin Rubin'in foyasını ortaya çıkardığı diğer haberler ise şu şekilde:

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