Hesap vakti: 5 yaşındaki Eda Nur’un ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı!

İstanbul Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda 7 ay önce oyun oynayan Eda Nur Gezer (5), İBB ekiplerince açılan çukura düşerek hayatını kaybetti. Gezer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianamede, İBB'ye bağlı İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürü Ziya Duman, Avrupa Yakası Yeşil Alan Uygulama Müdürü Barış Şişman'la birlikte 10 kişinin 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame değerlendirilmesi için Küçükçekmece 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.