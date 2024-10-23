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Ankara Tusaş patlama son dakika 4 şehit 14 yaralı! Ankara terör saldırısı şehitlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehitler olduğu açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından şehit ve yaralıların bulunduğunu duyurdu.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:27 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 18:28
Ankara Tusaş patlama son dakika 4 şehit 14 yaralı! Ankara terör saldırısı şehitlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?

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TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehitler ve yaralılar olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşırken resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerSaldırıyı düzenleyen teröristler

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehitler olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından hem şehitlerin hem de yaralıların bulunduğu ifade edildi.

ANKARA TUSAŞ PATLAMASI KAÇ ŞEHİT VAR?

Şehitlerin kimliklerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırıyla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi. Yetkililer, resmi açıklamalara dayalı bilgilere öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı.

Ankara Tusaş patlama son dakika 4 şehit 14 yaralı! Ankara terör saldırısı şehitlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?

EN AZ 15 AMBULANS VAR

Gelen son dakika bilgilerine göre olay yerine en az 15 ambulansın giriş yaptığı belirtiliyor. Konuyla ilgili güncel bilgiler geldikçe haberimizde yer alacak.

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