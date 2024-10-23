Ankara Tusaş patlama son dakika 4 şehit 14 yaralı! Ankara terör saldırısı şehitlerin isimleri ve kimlikleri belli oldu mu?

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TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısında şehitler ve yaralılar olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşırken resmi kaynaklardan yapılacak açıklamalara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Saldırıyı düzenleyen teröristler Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine yönelik terör saldırısında şehitler olduğu bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamada, saldırının ardından hem şehitlerin hem de yaralıların bulunduğu ifade edildi.