Ankara Tusaş (TAİ) saldırısı kim üstlendi? TUSAŞ patlaması TAİ saldırısını DAEŞ mi PKK mı üstlendi? İşte saldırı anlarından ilk görüntüler...

Saldırı anları
Personeller Sığınaklara Yönlendirildi
Patlama sonrası TUSAŞ tesislerinde güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği açıklandı. Çevrede yoğun silah sesleri duyulurken, olay yerinde güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.
Teröristlerin taksiden indiği anlar
Bakan Yerlikaya: "Şehit ve Yaralılarımız Var"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada saldırının ardından can kayıplarının yaşandığını belirterek, "Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi açıklamalara itibar edilmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
Resmi Kaynaklara Dikkat Çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili doğru bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiği vurgulandı. Kamuoyuna, asılsız iddialara itibar edilmemesi yönünde çağrı yapıldı.