Ankara Tusaş (TAİ) saldırısı kim üstlendi? TUSAŞ patlaması TAİ saldırısını DAEŞ mi PKK mı üstlendi? İşte saldırı anlarından ilk görüntüler...

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Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve personel sığınaklara yönlendirildi. Güvenlik birimlerinin olayla ilgili detaylı soruşturması sürerken, saldırıyı üstlenen herhangi bir örgüte dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise vatandaşları, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırdı.

Fotoğraflar: AA SALDIRIYI ÜSTLENEN HENÜZ YOK Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, olayla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.