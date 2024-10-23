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Ankara Tusaş (TAİ) saldırısı kim üstlendi? TUSAŞ patlaması TAİ saldırısını DAEŞ mi PKK mı üstlendi? İşte saldırı anlarından ilk görüntüler...

Ankara Kahramankazan’da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerine bugün saat 15.20’de canlı bomba saldırısı gerçekleştirildi. Nizamiye girişinde meydana gelen patlamanın ardından silah sesleri duyulurken, bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada saldırı sonrası şehit ve yaralıların bulunduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :23 Ekim 2024 , 17:03 Güncelleme Tarihi :23 Ekim 2024 , 17:03
Ankara Tusaş TAİ saldırısı kim üstlendi? TUSAŞ patlaması TAİ saldırısını DAEŞ mi PKK mı üstlendi? İşte saldırı anlarından ilk görüntüler...

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Saldırının ardından bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı ve personel sığınaklara yönlendirildi. Güvenlik birimlerinin olayla ilgili detaylı soruşturması sürerken, saldırıyı üstlenen herhangi bir örgüte dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ise vatandaşları, yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmeye çağırdı.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

SALDIRIYI ÜSTLENEN HENÜZ YOK

Saldırıyı kimin gerçekleştirdiği hakkında henüz bir açıklama yapılmazken, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamalara dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, olayla ilgili daha fazla bilginin ilerleyen saatlerde paylaşılması bekleniyor.

Saldırıyı düzenleyen teröristlerden biriSaldırıyı düzenleyen teröristlerden biri

ANKARA KAHRAMANKAZAN'DA TUSAŞ TESİSLERİNE TERÖR SALDIRISI: ŞEHİT VE YARALILAR VAR

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tesislerinin giriş kapısında saat 15.20 civarında bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Nizamiye girişinde yaşanan canlı bomba saldırısının ardından çatışma çıktığı ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Bölgeye Özel Harekat Timleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ankara Tusaş TAİ saldırısı kim üstlendi? TUSAŞ patlaması TAİ saldırısını DAEŞ mi PKK mı üstlendi? İşte saldırı anlarından ilk görüntüler...

Saldırı anlarıSaldırı anları

Personeller Sığınaklara Yönlendirildi

Patlama sonrası TUSAŞ tesislerinde güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği açıklandı. Çevrede yoğun silah sesleri duyulurken, olay yerinde güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor.

Teröristlerin taksiden indiği anlarTeröristlerin taksiden indiği anlar

Bakan Yerlikaya: "Şehit ve Yaralılarımız Var"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada saldırının ardından can kayıplarının yaşandığını belirterek, "Maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi açıklamalara itibar edilmesini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

Resmi Kaynaklara Dikkat Çağrısı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili doğru bilgilere yalnızca resmi kaynaklardan ulaşılması gerektiği vurgulandı. Kamuoyuna, asılsız iddialara itibar edilmemesi yönünde çağrı yapıldı.

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