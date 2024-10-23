TUSAŞ fabrikası nerede, hangi şehirde? TUSAŞ (TAİ) nedir, ne üretir?

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.), Türkiye'nin havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren öncü kuruluşlarından biridir. 1973 yılında kurulan TUSAŞ, Türkiye'nin askeri ve sivil havacılık projelerinde önemli roller üstlenir ve yerli uçak, insansız hava araçları (İHA), helikopter, uydu ve diğer savunma teknolojilerinin geliştirilmesinde görev üstlenir. Peki TUSAŞ fabrikası nerede,hangi şehirde? İşte detaylar...

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TUSAŞ FAALİYET ALANLARI

Havacılık ve uzay projeleri: Türkiye'nin yerli savaş uçağı olan MMU (Milli Muharip Uçak) ve HÜRKUŞ gibi projeler üzerinde çalışmaktadır. İnsansız hava araçları (İHA): ANKA ve AKSUNGUR gibi stratejik İHA'ları geliştirmiştir. Uydu sistemleri: TUSAŞ, Türkiye'nin uydu programlarında da aktif rol alarak TÜRKSAT gibi projelerde yer almıştır. TUSAŞ, hem Türkiye'nin askeri gücünü desteklemek hem de yerli ve milli teknoloji üretimini artırmak amacıyla önemli bir stratejik rol oynamaktadır.