AK Parti’nin Türkiye buluşmalarında 5 önemli tespit! Değişim tabanda karşılık buldu

AK Parti kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 8. Büyük Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor.

Fabrikalar ve işletmelerde teşvikler ve sübvansiyonlar hakkında bilgilendirme yapılırken, gençlere eski ve yeni Türkiye karşılaştırmaları sunuluyor.

Başkan Erdoğan (AA)

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; STK'larla yapılan görüşmelerde ise ekonomi başta olmak üzere, toplumda yaygınlaşan manipülasyon ve dezenformasyonlara karşı gerçekler paylaşılıyor. Yaz boyunca sürdürülen 'Türkiye Buluşmaları', esnaf ve ticaretle uğraşan kesimlerin ekonomik programa olan güvenini artırdığı görülüyor. İlk verilere göre, vatandaşlar ekonomik programa güven duyuyor ve programın sonuçlarını görmek için biraz daha sabretmeye istekli.

Bu süreçte, seçim döneminde seçmenlerin ekonomi konusundaki kaygılarının büyük ölçüde aşıldığı gözlemleniyor. AK Parti'nin gerçekleştirdiği bu buluşmalar, vatandaşların ekonomik istikrara olan inancını pekiştirirken, geleceğe dair umutları da artırıyor.