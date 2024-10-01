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AK Parti’nin Türkiye buluşmalarında 5 önemli tespit! Değişim tabanda karşılık buldu

AK Parti kadroları, 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık amacıyla toplumun her kesimiyle bir araya gelerek önemli buluşmalara imza atıyor. Bu buluşmalarda 5 kritik başlık öne çıktı. Her ilin ilçelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlarla birebir iletişim kurulup, gelir kaynakları ve yerel sorunlar hakkında detaylı bilgi alınıyor. Fabrikalar ve işletmelerde teşvikler ve sübvansiyonlar hakkında bilgilendirme yapılırken, gençlere eski ve yeni Türkiye karşılaştırmaları sunuluyor.

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Giriş Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:08 Güncelleme Tarihi :01 Ekim 2024 , 08:28
AK Parti’nin Türkiye buluşmalarında 5 önemli tespit! Değişim tabanda karşılık buldu

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AK Parti kadroları, bakanlar ve milletvekilleri, 8. Büyük Olağan Kongre'ye zemin oluşturacak buluşmalar kapsamında toplumun tüm kesimleriyle bir araya geliyor.

AK Parti Binası (AA)AK Parti Binası (AA)

Her ilin ilçelerinde gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlarla birebir iletişim kurulup, gelir kaynakları ve yerel sorunlar hakkında detaylı bilgi alınıyor.

Fabrikalar ve işletmelerde teşvikler ve sübvansiyonlar hakkında bilgilendirme yapılırken, gençlere eski ve yeni Türkiye karşılaştırmaları sunuluyor.

Başkan Erdoğan (AA)Başkan Erdoğan (AA)

Sabah'tan Fatma Göksu'nun haberine göre; STK'larla yapılan görüşmelerde ise ekonomi başta olmak üzere, toplumda yaygınlaşan manipülasyon ve dezenformasyonlara karşı gerçekler paylaşılıyor. Yaz boyunca sürdürülen 'Türkiye Buluşmaları', esnaf ve ticaretle uğraşan kesimlerin ekonomik programa olan güvenini artırdığı görülüyor. İlk verilere göre, vatandaşlar ekonomik programa güven duyuyor ve programın sonuçlarını görmek için biraz daha sabretmeye istekli.

Bu süreçte, seçim döneminde seçmenlerin ekonomi konusundaki kaygılarının büyük ölçüde aşıldığı gözlemleniyor. AK Parti'nin gerçekleştirdiği bu buluşmalar, vatandaşların ekonomik istikrara olan inancını pekiştirirken, geleceğe dair umutları da artırıyor.

AK Parti'nin Türkiye buluşmalarında 5 kritik tespit öne çıktı. İşte o tespitler...

1) Vatandaş ekonomik programa güven duyuyor
2) Muhalefet belediyelerinin beceriksizleri 'bunlara ülke teslim edilmez kanaati oluşturdu
3) AK Parti'nin değişim mesajı tabanda karşılık buldu
4) Yerel seçimdeki tepki oyları AK Parti'ye dönüyor
5) Bölgesel jeopolitik risk ortamında Türkiye'yi huzur ve güvende tutan AK Parti'ye güven artıyor

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