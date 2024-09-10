Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar! CHP’ye tepki... Özgür Özel’in millete özür borcu var

Muhalefetin içler acısı durumunu görüyorsunuz. Çevre yağması almış başını gidiyor. İzmir'de balıklar nefes alamıyor. İş bilmezlikleri kendi tabanlarının bile sabrını taşıyor. Ortada fol yumurta yokken koltuk kavgası veriyorlar. Bizim eserimiz diyecekleri tek eserleri yok.
Verdikleri sözü tutmak için çaba göstermek yok bunun yerine Kavga, didişme, ayak oyunu, kumpas var. Helalleştik dediler, milletin iradesine hakaret eden bir şahsı İzmir'de onur konuğu olarak baş köşeye oturttular. Atatürk'ün partisini himaye partisine dönüştürdüler. İnsanda biraz milletin iradesine saygı olur. insanda biraz hakaret ile düşünceyi ayıracak feraset olur. Bunun adı murayiliktir, tek parti CHP'sine geri dönmektir. Bunu ne bize ne de millete yutturamazsınız. millet iradesine dil uzatanı affetmez. sadece AK Parti'ye, sadece cumhur İttifakı'na oy verenleri değil, milletin çoğunluğunu rencide eden o fotoğraf Türk demokrasisine hiç yakışmadı. Siyaset kurumuna gölge düşürdü. Bu lekenin süratle temizlenmesi gerektiği kanaatindeyiz. Özgür Özel'in millete özür borcu olduğu kanaatindeyiz.
Çevremizdeki sorunlu tablo içinde birlik ve beraberliğini muhafaza eden, atılım atağında olan yegane ülke Türkiye'dir. Bunu bozmaya kimsenin hakkı yok. İç cephenin güçlü tutulmasında siyasilere sorumluluk düşmekte.
"MUHALEFET NE İLE UĞRAŞIRSA UĞRAŞSIN BİZİM GÜNDEMİMİZDE ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK"
Tüm siyasi partilerden sağ duyu bekliyoruz. Türkiye'nin ve milletin önceliği ortadadır. Milletimizin 14-28 Mayıs seçimlerinde verdiği karar ortadadır. Türkiye'nin gündemi dışındaki her konuya havanda su dövmek olarak bakıyoruz Muhalefet ne ile uğraşırsa uğraşsın bizim gündemimizde enflasyonu tek haneye indirmek var. Bizim gündemimizde istihdamı ihracatı artırmak var. Bizim gündemimizde bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi indirmek var. Bizim gündemimizde bölgedeki yangından ülkemizi korumak var. Gazze'deki katliamı durdurmak var. Millete verdiğimiz sözleri tutmak var. Gündemimizde sadece eser var.
AK Parti milletin umudu olma vasfını güçlendirerek yola devam ediyor. Muhalefetin kendi kendine şişirdiği balon sönmekte, Türk siyasetindeki taşlar yerine oturmaktadır.
12 Ekim'de belde ve ilçe kongrelerimize ya Allah bismillah diyeceğiz. Bundan önce Türkiye buluşmaları ile tüm Türkiye'yi tarayacağız. Milletimizi dinleyeceğiz ve vatandaşımız ile gönül köprülerimizi güçlendireceğiz. 23 yıl boyunca daima iletişim kurduk, milletimize karşı dürüst, şeffaf davrandık. Bu süreçte de aynısı olacak. Yine milletin kapsını çalacağız. Millet bizden en bekliyorsa onu yapacağız. Milletin hassas terazisinde kendimizi tartacağız, eksiklerimizi gidereceğiz, yenilenmiş kuvvet toplamış şekilde yola devam edeceğiz.
Kongremiz Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşlarından biri olacak. AK Parti sıradan bir parti değildir. Önemli olan sabitelerinizi koruyarak konumunuzu koruma kabiliyeti göstermektir. Toplumu referans alan, topluma güvenen değişimin dinamiklerini yönetmemiz gerekiyor. Millete ve memlekete olan bitmeyen sevdası ile AK Parti bu ülkenin geleceğidir. Sizlerden arzum şu, fitne tüccarlarına kulak asmayın. Bu ülkeye en kıymetli senelerini kaybettirmiş ucuz polemiklerin peşine katılmayın. Bölücü örgütün uzantılarının diline pirim vermeyin. Bunlar bize kurulmuş tuzaklardır. Unutmayın bizi bu günlere getiren başkalarının yanlışları değil kendi doğrularımızdır. biz doğru olursak zaten eğri hak ettiği yerde olacaktır.
Gerek milletimiz ile gerek kendi aramızdaki muhabbeti, kardeşlik iklimini muhafaza edeceğiz. Soğukkanlılığınızı her şarta korumanızı istirham ediyorum. Biz 85 milyonun emanetini taşıyoruz. Boşa geçirecek tek bir dakikamız dahi yok. Teşkilat olarak bizi çok yoğun bir mesai bekliyor.