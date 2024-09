Başkan Erdoğan’dan AK Parti İl Başkanları Toplantısı’nda önemli açıklamalar! CHP’ye tepki... Özgür Özel’in millete özür borcu var

"85 MİLYONUN HİZMETKARIYIZ"



23 sene önce hangi heyecanla yola revan olduysak bugün de aynı heyecan ile milletimize hizmet ediyoruz. Ayrım yapmadan 85 milyonun hizmetkarıyız. Herkesi kucaklıyoruz. Biz beraberiz kardeşiz diyoruz 23 yıldır. Nelerle karşılaştığımızı biliyorsunuz. Terör eylemlerinden darbeye, medya kampanyalarına kadar nice badirelerle karşılaştık. bizi çalıştırmamak için önümüze engeller konuldu. Kendini ülkenin sahibi gören elitlerden, sermaye çevrelerinden, istihbarat örgütlerinden nice saldırılar geldi. Her oyunu denediler, her yola başvurdular. Tüm bu saldırılara göğsümüzü siper etti, püskürttük ve milletimizin yardımı ile tuzaklarını başlarına geçirdik. Bir avuç kibir abidesinin millete efendilik taslamasına izin vermedik. En zor günlerimizde dahi ümitsizliğe kapılmadık. Her zaman Allah, millet bize yeter dedik. Hak bildiğimiz yolda bugüne kadar alnımız ak başımız dik şekilde yürüdük.

Türkiye'ye tarihinin atılımlarını yaşatan AK Parti'dir. Tüm alanlarda ülkemizi 23 yıl öncesi ile kıyas dahi edilemeyecek seviyeye biz taşıdık. Her ilimizde eserlerimiz var. Milletin yapandan Allah razı olsun dediği yatırımlarımız var. İnsanımıza dokunan sayısız hizmetlerimiz var.