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Vaniköy'deki kaçak villaların yıkımına başlandı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'deki kaçak inşaatın yıkımına başlandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi 05 Eylül 2024
Vaniköy’deki kaçak villaların yıkımına başlandı!

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İstanbul Vaniköy'de organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle ağır cezaya çarptırılan Adnan Oktar'ın oturduğu, daha sonradan da Rus işadamı Boris Borishenko'nun satın aldığı villanın eklentilerinin kaçak olduğu belirlendi.

İBB'nin basit tadilat ruhsatıyla 2 villanın yanına 5 ayrı eklenti yapıldığının tespiti üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bölgeye dün gönderilen yıkım ekipleri, kepçeler, kaçakları yerle bir etti. Bakanlık İstanbul İl Müdürü Ejder Batur, sürecin yasal mevzuata göre başlatıldığını ve 15 gün içinde mülk sahibinin yıkımı gerçekleştirmesi gerektiğini söyledi.

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