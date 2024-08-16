TBMM'de Ahmet Şık Alpay Özalan kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir, nereli, hangi partiden? (Mecliste kavga)

Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesi süreciyle ilgili TBMM'de yapılan oturumda, milletvekilleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı gergin oturum, güvenlik önlemleri nedeniyle 45 dakikalık bir ara verildi.

TBMM'deki 'Can Atalay' oturumunda TİP'li Ahmet Şık'ın rezil provokasyonu sonrası kavga çıktı. Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına dönük, "Can Atalay'a terörist demeniz şaşırtıcı değil. Tüm yurttaşlar bilsin, bu ülkenin en büyük teröristleri bu sıralara çökenlerdir" gibi skandal sözleri sonrası ortalık karıştı.