TBMM'de Ahmet Şık Alpay Özalan kavgası nedir? Ahmet Şık kimdir, nereli, hangi partiden? (Mecliste kavga)

Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesi süreciyle ilgili TBMM'de yapılan oturumda, milletvekilleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı gergin oturum, güvenlik önlemleri nedeniyle 45 dakikalık bir ara verildi.
Can Atalay'ın milletvekilliği düşürülmesi süreciyle ilgili TBMM'de yapılan oturumda, milletvekilleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların atıldığı gergin oturum, güvenlik önlemleri nedeniyle 45 dakikalık bir ara verildi.
AHMET IŞIK-ALPAY ÖZALAN KAVGASI NEDİR?
Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Can Atalay' gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıda konuşmak için kürsüye çıkan Ahmet Şık, provokasyon kalkıştı. Şık'ın sözleri sonrası tekmeli-yumruklu kavga çıktı.
TBMM'deki 'Can Atalay' oturumunda TİP'li Ahmet Şık'ın rezil provokasyonu sonrası kavga çıktı. Ahmet Şık'ın AK Parti sıralarına dönük, "Can Atalay'a terörist demeniz şaşırtıcı değil. Tüm yurttaşlar bilsin, bu ülkenin en büyük teröristleri bu sıralara çökenlerdir" gibi skandal sözleri sonrası ortalık karıştı.
AHMET ŞIK KİMDİR, HANGİ PARTİDEN?
1970 yılında Adana'da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldu.
27. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. TBMM Adalet Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. 2020 yılında HDP'den istifa etti; 2021 yılında Türkiye İşçi Partisine katıldı. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi olarak görev aldı. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
14 Mayıs 2023 seçimlerinde TİP 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.