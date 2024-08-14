Siyasilerden AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım: Nice AK yıllara

AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Bakanlar, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

"NİCE AK YILLARA"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siyasetteki rotasını "millete hizmetkar olmak" şeklinde belirleyen AK Parti'nin 23 yaşını kutladığını anımsatarak, "Ömrünü, sevdalısı olduğu milletine vakfeden, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde daha nice AK yıllara. İlk günkü aşkla" ifadelerini kullandı.