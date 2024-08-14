Siyasilerden AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım: Nice AK yıllara

AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.
Bakanlar, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.
"NİCE AK YILLARA"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siyasetteki rotasını "millete hizmetkar olmak" şeklinde belirleyen AK Parti'nin 23 yaşını kutladığını anımsatarak, "Ömrünü, sevdalısı olduğu milletine vakfeden, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde daha nice AK yıllara. İlk günkü aşkla" ifadelerini kullandı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'miz 23 yaşında. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice hizmet dolu yıllara" paylaşımını yaptı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı.
"NİCE 23 YILLARA"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, dev yatırımlardan savunma sanayisine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye, her alanda Türkiye'ye çağ atlattığını belirtti.
AK Parti'nin, on yıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırdığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"Ülkenin başına bela edilen terör örgütlerine, taşeron yapılara, devletin kılcal damarlarına sızan köksüzlere pabuç bırakmadı. Memleket sevdalısı kadrolarıyla, vefakar teşkilatlarıyla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş lideriyle 23'üncü yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Nice 23 yıllara."