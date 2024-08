Siyasilerden AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım: Nice AK yıllara

"AK PARTİ BÜYÜK BİR VİZYONDUR" Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti 'nin, 23 yıldır Türkiye'nin her alanda gelişimine öncülük ederek siyasi ve demokrasi tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in paylaşımı.

AK Parti'nin, 23 yıldır bu büyük millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde çıktığımız bu yolda, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma dek her alanda yeni yatırımları bir bir gerçekleştiriyor, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak ve evlatlarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz. AK Parti olarak eğitim alanında insanı merkeze alan maarif anlayışımız ve toplumun her kesimine eşit eğitim imkanları sunma, her bir evladımızın potansiyelini çağın gereğine uygun bir şekilde en üst düzeye çıkarma gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."