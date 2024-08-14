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Siyasilerden AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım: Nice AK yıllara

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki "Erdemliler Hareketi" tarafından 2001 yılında kurulan AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlar ile kutladılar.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 14:35 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 14:37
Siyasilerden AK Parti’nin 23’üncü kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım: Nice AK yıllara

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AK Parti, kurulduğu günden bu yana girdiği tüm genel seçimlerde birinci parti olmayı başararak, çok partili siyasi hayatın başladığı 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasi hayatına giren AK Parti, siyaset sahnesinde 23 yılı geride bıraktı.

Bakanlar, AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

"NİCE AK YILLARA"
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, siyasetteki rotasını "millete hizmetkar olmak" şeklinde belirleyen AK Parti'nin 23 yaşını kutladığını anımsatarak, "Ömrünü, sevdalısı olduğu milletine vakfeden, milletin adamı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde daha nice AK yıllara. İlk günkü aşkla" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın paylaşımı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Umudun, icraatın, geleceğin adı AK Parti'miz 23 yaşında. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde nice hizmet dolu yıllara" paylaşımını yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın paylaşımı.

"NİCE 23 YILLARA"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin, dev yatırımlardan savunma sanayisine, çevre ve şehircilikten sağlığa, teknolojiye, her alanda Türkiye'ye çağ atlattığını belirtti.

AK Parti'nin, on yıllardır bu memlekete, demokrasiye, sivil siyasete, topluma deli gömleği giydiren vesayetçi zihniyeti ortadan kaldırdığını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Ülkenin başına bela edilen terör örgütlerine, taşeron yapılara, devletin kılcal damarlarına sızan köksüzlere pabuç bırakmadı. Memleket sevdalısı kadrolarıyla, vefakar teşkilatlarıyla, hayatını bu ülkeye vakfetmiş lideriyle 23'üncü yılında da ilk günkü aşkla çalışmaya, üretmeye, ülkenin sorunlarını çözmeye devam ediyor. Nice 23 yıllara."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un paylaşımı.

"GÜÇLÜ TÜRKİYE'Yİ İNŞA ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Bizim davamız, senlik benlik davası değil, memlekete hizmet davasıdır." sözünü hatırlattı.

Erdoğan'ın bundan 23 yıl önce AK Parti'yi bu felsefeyle kurduğunu ifade eden Yerlikaya, "Vesayetleri ortadan kaldırdı. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Tekirdağ'a tüm yurdumuzu ve milletimizi kucakladı, kucaklamaya devam ediyor. AK Parti, sadece ülkemizde gerçekleştirdikleriyle değil, mazlum milletlere sahip çıkmasıyla da tarih yazmaya devam ediyor. Biz bu yolda yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmeye devam edeceğiz. Nice 23 yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı.

"AK PARTİ BÜYÜK BİR VİZYONDUR"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, 23 yıldır Türkiye'nin her alanda gelişimine öncülük ederek siyasi ve demokrasi tarihinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını kaydetti.

Bu kutlu davanın bir parçası olarak millete hevesle ve kararlılıkla hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Ersoy mesajında, "Türkiye sevdasıyla, güçlü teşkilatı ve yönetimiyle, ülkemizi geleceğe taşıyan benzersiz hizmetlere imza atan AK Parti, sadece bir siyasi hareket değil, aynı zamanda Türkiye'nin kültürel ve tarihi kimliğini dünya sahnesinde güçlü bir şekilde temsil eden büyük bir vizyondur. Türkiye Yüzyılı'nda da aziz milletimiz ile omuz omuza, yine aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Nice güzel yaşlara." ifadelerine yer verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paylaşımı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un paylaşımı.

"DAHA GÜZEL YARINLAR HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti'nin kalbi, vicdanı ve aklı ile 23 yıldır milletle omuz omuza, milletin derdine derman olma yolunda, ilk günkü aşk ve heyecanla Türkiye için çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in paylaşımı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in paylaşımı.

AK Parti'nin, 23 yıldır bu büyük millete hizmet yolunda emin adımlarla ilerlediğini kaydeden Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde çıktığımız bu yolda, eğitimden sağlığa, ulaşımdan enerjiye, sanayiden tarıma dek her alanda yeni yatırımları bir bir gerçekleştiriyor, ülkemizi daha müreffeh bir geleceğe taşımak ve evlatlarımıza daha güzel yarınlar hazırlamak için çalışıyoruz. AK Parti olarak eğitim alanında insanı merkeze alan maarif anlayışımız ve toplumun her kesimine eşit eğitim imkanları sunma, her bir evladımızın potansiyelini çağın gereğine uygun bir şekilde en üst düzeye çıkarma gayretimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

AK Partinin 23üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar | CANLI YAYINAK Partinin 23üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğandan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
AK Parti'nin 23'üncü kuruluş yıl dönümü! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar | CANLI YAYIN

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