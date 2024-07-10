Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...

Kayseri 'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarı üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi.

PROVOKASYONUN ALTINDAN PKK VE FETÖ ÇIKTI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden ve Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde meydana gelen olaylara ilişkin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi oldukları tespit edildi.

ABD VE ALMANYA BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca bu hesapların bazı kullanıcılarının ABD ile Almanya bağlantılı şahıslar olduğu belirlendi.