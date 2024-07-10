Kayseri’de terör provokasyonu ortaya çıktı: FETÖ, PKK, Almanya, ABD...

Kayseri'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarı üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi.
Kayseri'de Suriyeli bir kişinin çocuğa cinsel istismarı üzerine çıkan olayları provoke eden sosyal medya hesaplarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütleriyle bağlantısı belirlendi.
PROVOKASYONUN ALTINDAN PKK VE FETÖ ÇIKTI
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kayseri'den sonra Hatay, Gaziantep, Konya, Bursa ve İstanbul başta olmak üzere 22 ilde devam eden ve Suriye'nin kuzeyinde Türk güçlerinin kontrolü altındaki bölgelerde meydana gelen olaylara ilişkin provokatif ve dezenformasyon içeren paylaşımda bulunan hesaplardan bazılarının PKK/KCK ve FETÖ/PDY destekçisi oldukları tespit edildi.
ABD VE ALMANYA BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI
Ayrıca bu hesapların bazı kullanıcılarının ABD ile Almanya bağlantılı şahıslar olduğu belirlendi.
SOSYAL MEDYADA TERÖR ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN KULLANILAN HESAPLAR
Olaylarla ilgili, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provokatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirildi. Terör örgütlerinin, en küçük olayı sosyal medya aracılığı provokasyona dönüştürüp iç huzuru kaçırmayı hedefleyip, ülkede kargaşa ortamı yaratmayı hedeflendiği kaydedildi.
HEDEF TÜRKİYE'NİN İÇ HUZURU
Güvenlik kaynaklarından edilinen bilgilerde terör örgütleri ve hasım odaklarca, en küçük olayın sosyal medya aracılığı ile halkı provoke ederek iç huzuru kaçırmaya yönelik kullanıldığı tespit edilmiştir. İnsanlar arasında kin ve nefret duyguları oluşturarak, ülkede kargaşa ortamı yaratmak hedefi doğrultusunda terör örgütlerinin aparat olarak kullanıldığı müşahede edilmiştir.
SOKAKLARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR
Olaylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta olmak üzere meselenin farklı bir yere çekilmesini amaçlayan sahada ve sosyal medyada Mossad'a çalışan etki ajanları da sokakları karıştırmaya çalışmıştı.
ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIM
'Milliyetçilik' maskesine bürünerek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunarak algı operasyonları yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olaylara ilişkin X hesabından açıklama yaptı.
Özdağ, olaya ilişkin dayanağı olmayan bir açıklamada bulunarak gerilimi artırmayı hedefledi. Özdağ, olayların nedeninin şımartılan Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direnmesi olduğunu iddia etti.
RESMİ OLMAYAN MOSSAD HESABI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Mavi tike sahip ancak resmi bir hesap olmayan Mossad Commentary isimli, 368 bin takipçisi olan bir X hesabı da konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ı açıkça hedef gösteren bir paylaşımda bulundu.
Söz konusu paylaşımda "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası isteniyor" yazdığı görüldü.
MİKSERLERE DEVLETİN TOKADINI ATTIK
Almanya dönüşü Kayseri ve Suriye'de çıkan olaylarla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan ise şunları söylemişti:
Muhakkak ortada bir mikser var. Yani bu tür olaylarda bir siyasi mikserin olmaması mümkün değil. Onlar ne kadar bu işi karıştırmaya gayret ederlerse etsinler zaten biz güçlü bir devlet olarak bunlara gereken tokadı anında attık. Bundan sonra da atmaya devam ederiz. Türkiye'nin gücü sayesinde nasıl ki PKK'yı, PYD'yi, KCK'yı, FETÖ'yü çökerttiysek, aynı şekilde bunları da çökertiriz. Ama yeter ki bizim içimizdeki siyasetçiler bu noktada akıllı hareket etsin. Artık biliyorsunuz ana muhalefet diye bir şey kalmadı. Bu muhalefet sürekli kışkırtıcılık yapmaya devam ediyor, rahat durmuyor. Hala kalkıyor, mültecilerle uğraşıyor. Şu anda Suriye'den 3 milyonu aşan mülteci ülkemizde. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?