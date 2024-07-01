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Kayseri'de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı

Kayseri Melikgazi'de Suriye uyruklu bir kişinin, 7 yaşındaki Suriyeli çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine sokaklar karıştı. Olaylarda 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı. Yabancı uyruklulara ait iş yeri ve araçlara verilen zarar, gün ağarınca ortaya çıktı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattığını duyururken, Ümit Özdağ'ın gece boyunca algı operasyonuna soyunduğu görüldü. Sokakların karışması İsrail Gizli Servisi MOSSAD ve FETÖ'yü sevindirdi. İşgalci İsrail'in istihbarat örgütünün resmi olmayan bir hesaptan yaptığı paylaşım 'Karanlık eller yine bu işin içerisinde' dedirtti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da yabancı düşmanlığına müsaade etmeyeceklerini belirterek 67 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Öte yandan Suriye uyruklu çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Kayseri'de gözaltına alınan Suriyeli şüpheli tutuklandı.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 23:49 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 15:29
Kayseri’de karanlık eller devrede! Ümit Özdağ provokasyonu körükledi, MOSSAD ve FETÖ devreye girdi: Suriye şüpheli tutuklandı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Danişmentgazi Mahallesi'nde 26 yaşındaki Suriye uyruklu İ.A, 7 yaşındaki amcasının kızı Suriyeli M.A'yı taciz etti.

İ.A'nın (26) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. İstismara uğrayan çocuk ise devlet korumasına alındı.

KARANLIK ELLER PROVOKASYONUN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

Olayın duyulması üzerine sokaklar karıştı. Karanlık eller provokasyonun fitilini ateşledi. FETÖ ve MOSSAD tetikçileri ortamı zehirledi. Tansiyonun yükselmesi üzerine Suriyelilerin ev ve iş yerlerine zarar verildi.

KİRLİ PROVOKASYONDA 67 GÖZALTI

İçişleri Bakanlığı Kayseri'deki kirli provokasyona ilişkin açıklama yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını 67 şahsın gözaltına alındığını dile getiren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Suçlulara hak ettiği ceza verilecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

Dün akşam saatlerinde Kayseri, Melikgazi Eskişehir Bağları bölgesinde Suriye uyruklu I.A adlı şahıs, akrabası olan Suriyeli bir kız çocuğunu taciz etmesi üzerine, çevredeki vatandaşlar tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edilmiştir. Konuyla ilgili derhal soruşturma başlatılmıştır.



"İNSANİ DEĞERLERİMİZE YAKIŞMAYAN YASA DIŞI TAVIR"

Ancak daha sonra vatandaşlarımız bu bölgede toplanmış, insani değerlerimize yakışmayan bir tavırla yasa dışı hareket ederek Suriye uyruklu şahıslara ait ev, iş yeri ve araçlara zarar vermiştir. Söz konusu eylemlere güvenlik güçlerimizin müdahalesi esnasında 67 şahıs gözaltına alınmıştır.

Toplanan kalabalık saat 02.00'dan sonra dağılmıştır. Türkiye bir hukuk devletidir. Güvenlik güçlerimiz tüm suç ve suçlularla mücadelesini dün olduğu gibi bugün de sürdürmektedir. Yüce Türk Adaleti, suçlulara hak ettikleri cezaları vermektedir. Halkımızın kamu düzenini, güvenliğini ve insan haklarını gözetmeden çevreye zarar vermesi kabul edilemez.

"YABANCI DÜŞMANLIĞINA MÜSAADE ETMEYİZ"

İnancımızda, medeniyet değerlerimizde, Aziz Milletimizin sicilinde olmayan yabancı düşmanlığına müsaade edemeyiz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI DAVA SÜRECİNE MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise taciz edildiği iddia edilen Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuk, kardeşleri ve annenin devlet korumasına alındığını bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Kayseri'de 7 yaşındaki Suriye uyruklu çocuğa taciz iddiası" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın emniyet birimlerine intikal ettiği anda il müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği kaydedilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Mağdur çocuk, kardeşleri ve anne, emniyetteki işlemlerin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğa ve ailesine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olarak suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız."

26 RAPOR DÜZENLENDİ
Cinsel istismar olayının şüpheli ve mağdur tarafından 9 kişi, Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Olaylarla ilgili Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan çalışmalarda 26 rapor düzenlendi.



SOKAKLARI KARIŞTIRMAYA ÇALIŞTILAR

Olaylarda Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, başta olmak üzere meselenin farklı bir yere çekilmesini amaçlayan sahada ve sosyal medyada Mossad'a çalışan etki ajanları da sokakları karıştırmaya çalıştı.

ÜMİT ÖZDAĞ'DAN PROVOKATİF PAYLAŞIM
'Milliyetçilik' maskesine bürünerek ırkçı söylemlerle, toplumun sinir uçlarına dokunarak algı operasyonları yapan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ olaylara ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Özdağ, olaya ilişkin dayanağı olmayan bir açıklamada bulunarak gerilimi artırmayı hedefledi. Özdağ, olayların nedeninin şımartılan Suriyelilerin tecavüzcüyü polise vermeyip, direnmesi olduğunu iddia etti.

RESMİ OLMAYAN MOSSAD HESABI BAŞKAN ERDOĞAN'I HEDEF ALDI
Mavi tike sahip ancak resmi bir hesap olmayan Mossad Commentary isimli, 368 bin takipçisi olan bir X hesabı da konuyla ilgili Başkan Erdoğan'ı açıkça hedef gösteren bir paylaşımda bulundu.

Söz konusu paylaşımda "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın istifası isteniyor" yazdığı görüldü.

Paylaşımın altına birçok kullanıcı yorum yaptı. Söz konusu paylaşımlarda dünyanın tanıdığı tek köpeğin Netanyahu olduğunun yazıldığı görüldü.

Gerilim sonrası provokasyon içeren paylaşımlar yapan FETÖ'cü Emre Uslu ise Sinan Ateş davası öncesi bir elin milliyetçiliğin merkezi Kayseri sokaklarını ateşe verdiğini yazdı.

SOHBET ODALARI AÇTILAR
X'te sohbet odalarında FETÖ'cüler halkı galeyana getirmek için sohbet odaları açtı.

FETÖ'Cü Emre Uslu'nun "Kayseri'den son aldığım bilgileri ileteyim. Kayseri'deki bütün ülkü ocaklarındakileri gençler Eskişehir bağları bölgesine gelmişler İkiye ayrılmışlar bir kısmı yolları kapatmış kimse geçmesin diye diğer grup ise yakıp yıkıyorlar" paylaşımına ise MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy cevap verdi.

Ersoy, "FETÖ'CÜ hain sana buradan ekmek çıkmaz,biz Şehrimizdeki hemşerilerimizin her zaman yanında olduk,yanında olmaya devam edeceğiz.Onları dinledik,taleplerini aldık,elimizden geleni fazlasıyla yapacağız.Onlar bizi tanır biz onları Sen Pensilvanya'dan iftira atma..!" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı olaylarla ilgili soruşturma başlattı.

YAYIN YASAĞI GELDİ
Kayseri'de Suriye uyruklu küçük yaştaki çocuğa Suriyeli bir kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddiası ve sonrasında yaşanan olaylara ilişkin yayın yasağı getirildi.

Kayseri 2. Sulh Ceza Hakimliği, "Mağdur ve ailenin sağlığını korumak, hadise sonrası artan toplumsal olayların önüne geçebilmek amacıyla, yaşanan toplumsal olayları ve mağdur çocuğun görüntülerini de kapsar nitelikte, görsel ve sosyal medya ile internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzer yayınların yapılmasının soruşturma evresi tamamlanana kadar yasaklanmasını" kararlaştırdı.

Hakimlik, soruşturma dosyası hakkında kısıtlama kararı da verdi.

GÜN AĞARINCA BİLANÇO ORTAYA ÇIKTI
Melikgazi ilçesindeki Danışmentgazi, Osmanlı, Selçuklu, Hürriyet ve Aydınlıkevler mahallelerinde iş yeri ve araçların hasar aldığı görüldü.

Ters çevrilen bir otomobil yolun ortasında yer aldı. Hareketli geçen gecenin ardından provokasyona geçit verilmedi bölgede, sessizliğin hakim olduğu gözlemlendi.

NELER OLMUŞTU?
Kayseri'de çocuğa taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü; bazı iş yerleri ateşe verildi. 14 emniyet mensubu ve 1 itfaiye eri yaralandı.

İHBAR ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
Valilik konuya ilişkin, "30.06.2024 tarihinde ilimiz Danışmentgazi Mahallesinde Suriye uyruklu bir şahsın, küçük yaştaki Suriye uyruklu bir çocuğa yönelik taciz davranışı neticesinde emniyet birimlerimizce şahıs gözaltına alınmış olup, çocuğumuz ise birimlerimizce koruma altına alınmıştır. Konu tarafımızca titizlikle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın itidalli davranarak, resmi makamlarca belirtilen açıklamalar haricinde herhangi bir eylemin içinde olmamaları hususunda kamuoyuna saygıyla sunulur." dedi.

PROVOKASYONCULAR TAŞKINLIK ÇIKARDI
Öte yandan provokasyoncular, Türkiye'ye sığınan mültecileri hedef alarak halkı kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalede bulundu.

"DEVLET GEREĞİNİ SONUNA KADAR YAPACAK"
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşları sakinleştirmek için olayların yaşandığı bölgeye geldi.

Vali Çiçek çevredeki bir apartmanın balkonuna çıkarak burada vatandaşlara sakin olmaları uyarısında bulundu.

Olayları yatıştırmaya çalışan 5 polisin yaralandığını belirten Vali Çiçek, "Ben öfkenizi iyi anlıyorum. Şu an gerçekten çok kızgın olduğunuzu ve bu olayın alçak bir olay olduğunu biliyorum. Ben size valiniz olarak söz veriyorum. Bir daha Danişmengazi Mahallesi'nde böyle bir alçaklık olmayacak. Hepinizin canı yanıyor anlıyorum. Sizin bu ülkenin beraberliği için dağlarda, taşlarda terörle mücadele eden polis arkadaşlarımız sizin güvenliğiniz için bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben sizin mesajınızı aldım. Allah rızası için hiçbir polisimizin burnu kanamasın. Ne gerekiyorsa yapacağız. Burada kimsenin canı yanmasın. Şu anda 5 polisimiz yaralı. Devlet gereğini sonuna kadar yapacaktır. Herkesin dağılmasını istiyorum" dedi.

"GEREKENİ YAPACAĞIZ"
Bir açıklama da İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'dan geldi. Aydın bölgeye gelerek, yaptığı açıklamada, "Tepkinizi gösterdiniz. Sizi anladık, mesajınızı aldık. Bundan sonraki yapacağınız her türlü hareket sizinle ilgili konulara dönecek. Buradaki mağdur şahıs Türk değil. Şu anda şüpheli şahıs gözaltında. Mağdur şahsın sağlığıyla ilgili herhangi bir problem gözükmüyor. O şahsın ve ailesiyle ilgili sınır dışı dahil her türlü işlemlerinde size söz veriyorum. Bir hafta sonra tekrar bu mahalleye geleceğim. Bu olayla ilgili neler yaptığımızı söyleyeceğim. Lütfen ailelerinizi alın, evlerinize geçin. Biz gerekeni yapacağız, bunun sözünü veriyorum" ifadelerini kullandı.

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