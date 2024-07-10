Kayseri olayları: Provokasyonda FETÖ-PKK-Alman-Coni iş birliği!

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamya göre Kayseri'de yaşanan olaylarla ilgili provokatif ve dezenformasyon paylaşımda bulunan hesapların bazılarının PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Amerika ile Almanya bağlantılı isimler olduğu belirlendi. Yapılan açıklamada "Bu kapsamda değerlendirildiğine, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan hesapların bağımsız olarak hareket etmedikleri, provakatif eylemlerin artmasını sağlayan bu hesapların bağlı oldukları örgütlerce maşa olarak kullanıldığı, terör örgütlerinin de Türkiye karşıtı hareketlerde başka dış odaklar tarafından yönetildiği değerlendirilmiştir" denildi.