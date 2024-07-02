Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri’deki olaylara sert çıktı: Sokakları ateşe vermek kabul edilemez

Başkan Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda "Değişime daha hızlı adapte olmalıyız. Toplumun beklentilerini karşılamalıyız" diyerek 'değişim' mesajı verdi.



Kayseri'deki kirli oyuna da değinen Erdoğan, "Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizliktir. Yabancı düşmanlığını körükleyerek hiçbir yere varılamaz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yerel seçimlere ve yeni yol haritasına yönelik önemli mesajlar verdi. Kayseri'de bir çocuğa taciz nedeniyle çıkan olaylara büyük tepki gösterdi:



Siyasi kazanım uğruna nefret siyasetine tevessül edilmesini acizlik olarak görüyoruz. Vandallıkla sokakları ateşe vermek kabul edilemez. BİR önceki yerel seçimlere kıyasla oy oranları ve belediye sayısında ortaya çıkan negatif sapmayı göz ardı etmiyoruz.



Milletimin AK Parti'den talepleri gerçekleşene kadar tüm kademelerde gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Sandığı suçlama gafletine düşmedik. Son bir yılda 10 ay arayla üst üste 3 seçim geçirdik. Hepinizin bildiği gibi AK Parti'nin hikayesi yerelden genele ilerleyen bir başarı hikayesidir. 2002'de bize iktidar kapısını açan da iktidarda tutan da yerel yönetimlerdeki başarılarımız, gayretlerimizdir. Başkan Erdoğan, "Muhalefet içindeki radikal unsurların da kışkırtmasıyla 28 Şubat dönemini anımsatan uygulamalar yeniden devreye alınmak isteniyor. Buna müsaade edilmemeli" dedi.



BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU BİTİYOR

Milletimizi bizar eden başıboş köpek sorunu olmak üzere, şu an ülkemizin gündeminde olan meseleleri kati bir çözüme kavuşturacağız. Son rötuşlarını yaptığımız düzenlemenin yasalaşmasıyla yerel yönetimlere büyük sorumluluk düşecek.