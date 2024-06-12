Ankara'da "orman" yasağı! Valilik duyurdu... Ne zaman başlayacak?

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların sürmesi nedeniyle orman yangını çıkış nedenleri arasındaki anız yakma, tarla çalışmaları, bağ-bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sonucu gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

HANGİ TARİHLERDE YASAK VAR?

Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; milli park, mesire alanları ve tabiat parkları hariç olmak üzere ormanlara girişlerin 15 Haziran ile 30 Eylül arasında yasaklandığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Ankara il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan, ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda yukarıda belirtilen tarihler arasında, idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 09.00-21.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personellerinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır."