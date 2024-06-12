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Ankara'da "orman" yasağı! Valilik duyurdu... Ne zaman başlayacak?

Son dakika haberleri... Yaz aylarında artan orman yangınları karşı önlemler alınıyor. Ankara'da, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında; milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler 15 Haziran 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yasaklandı.

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Giriş Tarihi 12 Haziran 2024, 11:56 Güncelleme 12 Haziran 2024, 12:46
Ankara’da orman yasağı! Valilik duyurdu... Ne zaman başlayacak?

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Ankara'da, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin tedbirler kapsamında; milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler yasaklandı.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması ve ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların sürmesi nedeniyle orman yangını çıkış nedenleri arasındaki anız yakma, tarla çalışmaları, bağ-bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik sonucu gelişen orman yangınlarını önlemek amacıyla bazı tedbirler alındığı belirtildi.

HANGİ TARİHLERDE YASAK VAR?
Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; milli park, mesire alanları ve tabiat parkları hariç olmak üzere ormanlara girişlerin 15 Haziran ile 30 Eylül arasında yasaklandığı ifade edilerek, şöyle denildi:

"Ankara il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. İlimizdeki ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan, ekli listede belirtilen mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda yukarıda belirtilen tarihler arasında, idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü vb. yerleri dışında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü vb. yakılması yasaklanmıştır. Bu alanlara gün içerisinde saat 09.00-21.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecektir. Belirlenen saatler dışında kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecektir. Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personellerinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklanmıştır."

"HER TÜRLÜ TEDBİR ALINACAK"
'Orman Yasası'nın 31 ve 32'nci maddesi kapsamında; anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılmasının ve havai fişek atılmasının yasak olduğu hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (ENERJİSA ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Demir yolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesis ve ziraat arazileri gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacaktır. Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır. Drone ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) vb. vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacaktır. Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşlarımızın orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacaktır."

UYMAYANLARA CEZA
Ayrıca, muhtemel orman yangınından etkilenebilecek özel tedbirler alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanların belirleneceği; riskli alanlarda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi tedbirlerini almaları konusunda bilgilendirme ve uyarıların yapılacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Mahalle muhtarlıklarımız ormanların yangınlara karşı muhafazasında gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılması konusunda dikkatli ve duyarlı olacaklardır. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle; tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak her türlü araç ve gereçle Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yangına karşı en etkili şekilde müdahale edilmesi sağlanacaktır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır"

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