SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Bahçelievler'de 4 katlı binanın balkonu kısmen çöktü: Bina boşaltıldı

Türkiye günlerdir Küçükçekmece'de çöken binayı konuşurken bir çökme haberi de Bahçelievler'den geldi. Bahçelievler'de Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda gece saatlerinde kısmen çökme meydana geldi. Ekipler, önlem amaçlı binayı boşalttı. Binada oturan bir vatandaş "Bina komple boşaltıldı şu an. Yalnız ben şu an mağdurum. Kiracıydım, şu an benim gidebilecek bir yerim yok. Eşyalarım da içeride" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 11:03 Güncelleme 04 Haziran 2024, 11:49
Bahçelievler’de 4 katlı binanın balkonu kısmen çöktü: Bina boşaltıldı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Zafer Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın balkonunda saat 03.00 sıralarında kısmen çökme meydana geldi.

Zabıta ekipleri binayı boşaltırken, sokak ve çevresinde güvenlik önlemi alındı. 11 daire olan bina tamamen boşaltıldı.

Ekiplerin olay yerinde çalışması devam ediyor.

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Bahçelievler Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "İstanbul ili, Bahçelievler İlçesi, Zafer Mahallesi, Hilal 1 Sokak, No:1, 6341 parselde bulunan yapının imar işlem dosyasında yapılan kontrolde yapıya Zemin+4 Normal Kat için 08.05.1975 tarihinde ruhsat tanzim edilmiş, 15.06.1977'de iskân (yapı kullanma izin belgesi) alınmıştır. Proje ve ruhsata aykırı olarak 5'inci normal kat kaçak yapılarak zabıt varakası tutulmuş, 2981 sayılı kanunun 18. Maddesine göre 18.12.1984 tarihinde imar affından yararlanılarak Zemin+5 Normal Kat için yapı kullanma izin belgesi tanzim edilmiştir. Web tapuda 14 bağımsız yer almaktadır. Bina 10 gün içinde eşyalarını taşımaları ve nüfustan tahliye edilerek mühürleneceği ayrıca bina maliklerine ivedi şekilde (yarın) karot aldırmaları konusunda bilgilendirme yapıldı" ifadeleri kullanıldı.

"ŞU AN BENİM GİDEBİLECEK BİR YERİM YOK"

Balkonu çöken apartmanda oturan Cüneyt Direk, "Ben yoldaydım, gece saat 03.00'te eşim beni aradı. '5. katta binanın balkonu çöktü' dedi. 'Polis, itfaiye, belediye ekipleri gelmiş' dedi. Baktılar, ondan sonra binayı boşaltmamızı söylediler. Bina komple boşaltıldı şu an. Yalnız ben şu an mağdurum. Kiracıydım, şu an benim gidebilecek bir yerim yok. Eşyalarım da içeride, çok mağdurum. Devletimizden, belediyemizden yardım bekliyorum" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kayseri’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit oldu! | MSB açıkladı: SF-260D tipi bir eğitim uçağı kaza kırıma uğramıştır
FETÖ’cü Ebuseleme Gülen’den 15 Temmuz itirafları: Elebaşı Fetullah Gülen darbeden önce ne dedi? Adil Öksüz’ün çirkin oyunu!
Erden Timur Galatasaray’daki görevinden ayrıldığını açıkladı! Sarı - kırmızılılarda bir dönem sona erdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den Özgür Özel’e sert tepki: Yanı başında vazo gibi tuttuğu bölücülere baksın
Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkacak mı? Gözler kritik Kabine’de!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı’na mesaj: En yakın zamanda tamamlanacak
FETÖ’de ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları! Örgüt iyice karıştı! Şifre ’Asude’ mezarı bile hazır! Yeni bir isim daha çıktı! Kampa el koydu
1 milyar dolarlık sertifikalı saadet zincirinde yeni gelişme! Aşkım Kapışmak ilk kez konuştu! Başka ünlü isimler de varmış
Firari FETÖ’cü Cevheri Güven enerjide tarihi adımlar atan Berat Albayrak’ı hedef aldı: Nasıl oyunlarını bozmuşsa artık...
AK Parti’de yenilik değişim ve dönüşüm süreci! Yeni yüzler siyasete kazandırılacak
Küçükçekmece’deki bina deniz kumu yüzünden mi çöktü? İstanbul’da kaç riskli bina var? Dikkat çeken Zeytinburnu uyarısı
Aşk-ı Memnu’nun Şayeste’si Fatma Karanfil 72 yaşında hayatını kaybetti! Menajeri duyurdu
İsrail Refah’ta drone ile insan avlıyor! Belediye Başkanı Ahmed Es Sufi’den dünyaya çağrı: Burada durum çok kötü
TÜİK’İN ENFLASYON ORANLARI MEMUR ZAMMINI DEĞİŞTİRDİ | Memur ve memur emeklisinin Temmuz zammı ne oldu? Kim kaç TL alacak?
Köpek saldırısında emsal karar! Belediye tazminat ödeyecek
SON DAKİKA