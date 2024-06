Bahçelievler’de 4 katlı binanın balkonu kısmen çöktü: Bina boşaltıldı

"ŞU AN BENİM GİDEBİLECEK BİR YERİM YOK"

Balkonu çöken apartmanda oturan Cüneyt Direk, "Ben yoldaydım, gece saat 03.00'te eşim beni aradı. '5. katta binanın balkonu çöktü' dedi. 'Polis, itfaiye, belediye ekipleri gelmiş' dedi. Baktılar, ondan sonra binayı boşaltmamızı söylediler. Bina komple boşaltıldı şu an. Yalnız ben şu an mağdurum. Kiracıydım, şu an benim gidebilecek bir yerim yok. Eşyalarım da içeride, çok mağdurum. Devletimizden, belediyemizden yardım bekliyorum" dedi.