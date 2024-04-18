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Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Peş peşe şiddetli artçılar: Bölgede eğitime ara verildi | Tokat'ta 191 Yozgat'ta 7 bina hasarlı

Tokat beşik gibi... Sulusaray ilçesi 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremlerin ardından 5.6 büyüklüğünde şiddetli bir depremle sallandı. Deprem sonrası Tokat'ta 191 Yozgat'ta ise 7 bina hasar gördü. Devlet tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber ederken Tokat genelinde ve Yozgat'ın 3 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Bölgede artçı sarsıntılar da sürüyor. Öte yandan 5.6'lık deprem Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de de hissedildi.

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Giriş Tarihi 18 Nisan 2024, 18:18 Güncelleme 19 Nisan 2024, 10:40
Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Peş peşe şiddetli artçılar: Bölgede eğitime ara verildi | Tokat’ta 191 Yozgat’ta 7 bina hasarlı

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Tokat adeta beşik gibi sallanıyor... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem yerin 5.99 km derinliğinde gerçekleşti.

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ARTÇILAR SÜRÜYOR

5.6'lık deprem bölgede ufak yıkımlara yol açarken artçı sarsıntılar da sürüyor. Sulusaray'da saat 21.43'te 4.0, saat 22.31'de 4.4, saat 00.09'da ise 4.1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

TOKAT'TA 191, YOZGAT'TA 7 BİNA HASAR GÖRDÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Tokat'ta depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Tokat'ta açıklama yaparken deprem oldu!

Karaoğlu, bölgede 750 personelin sahada görev yaptığını belirtti. Tokat'ta 191, Yozgat'ta 7 konutta hasar olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Karaoğlu, "Evinde hasar olan hiçbir vatandaşımız evlerini kullanmasın. Valilerimiz yurtları hazırladı onları misafir edeceğiz" dedi.

Karaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Herhangi bir yaralımız ve can kaybımız yok. Ekiplerimiz sahada, köylerin tamamı tarandı. Şu ana kadar Tokat'ta 576 ihbar, Yozgat'ta 250 ihbar var. Hepsine cevap vererek inceleme yaptık. Ön inceleme sonucu, Tokat'ta 191 konutta hasarlar var, yıkık değil. Yarın hasar tespit çalışmasına başlayacağız. Yozgat'ta 7 konutta ön hasar tespitimiz var. Evinde hasar olan hiçbir vatandaşımız evlerini kullanmasın. Valilerimiz yurtları hazırladı onları misafir edeceğiz. Bölgede, ulaşımda, altyapıda, elektrikte ve haberleşmede herhangi bir sorun yok. Tedbir olarak Tokat'ta eğitime bir gün ara verdik. Yozgat'ta ise 3 ilçede eğitime bir gün ara verdik. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. 750 personelimiz vatandaşımıza yardım ediyor"

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu açıklama yaptığı esnada artçı depreme yakalandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.




BİR İHA VE BİR HELİKOPTER SEVK EDİLDİ

AFAD, Yozgat ve Tokat'a Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir helikopter Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir İHA'nın sevk edildiğini duyurdu.



CAMİLER VE EVLER HASAR ALDI

Sulusaray ilçe merkezinde bir caminin minaresinde hasar oluştu. Deprem, ilçeye bağlı Malum Seyit Tekke köyünde iki cami ile bazı evlerde hasara neden oldu. Bir cami minaresinin ise külah bölümü yıkıldı.

AĞLAYAN, FENALAŞAN VATANDAŞLAR

Artova ilçesinde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar sokağa çıktı. Bazı vatandaşlar ağlarken, bazıları da fenalaştı.

Artova Kaymakamı Erkan Atam ve Belediye Başkanı Ali Güner vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı. Zile ilçesinde de sarsıntı nedeniyle bazı metruk yapılarda hasar meydana geldi.

Belediye ekipleri, hasar gören evlerin tehlikeye neden olmaması için çalışma başlattı. Deprem nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kent genelinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Hatipoğlu, evlerinde kalmak istemeyenlerin Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerindeki spor salonları ve yurtlarda kalabileceğini duyurdu.

Öte yandan Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 3 araç ve 20 personelle canlı arama köpeğinin Tokat'a görevlendirildiği belirtildi.

Sulusaray ilçesinde evlerine girmeyen vatandaşlar ilçe meydanında bulunan Cumhuriyet Caddesi ile Alparslan Caddesi'ni birbirine bağlayan açık alanda bekliyor.

Sarsıntı ilçe merkezinde müstakil kerpiç yapılarda hasar meydana getirdi.


231 İHBAR GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edildiğini duyurdu.

5.6'lık deprem sonrası Bakan Yerlikaya A Haber'de!


Tarama çalışmalarının devam ettiğini bildiren Yerlikaya, "231 ihbar geldi ekiplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

TOKAT'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, depremden sonra hızlıca harekete geçtiklerini belirtti.

Yaptıkları değerlendirme sonrası okulları tatil etme kararı aldıklarını bildiren Hatipoğlu, "Yarın itibariyle il genelinde okullarımızı tatil ediyoruz." dedi.

Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlara spor salonları ve yurtları açacaklarına işaret eden Vali Hatipoğlu, "Yine aldığımız tedbirler kapsamında Tokat'ta bulunan yurtlarımızda, kapalı spor salonlarımızda hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Evlerinde kalmak istemeyecek vatandaşlarımızı kapalı spor salonlarında yine Yeşilyurt'ta bulunan, Sulusaray'da bulunan spor salonlarında gerekli tedbirleri alarak misafir edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

"DEVLETİMİZ YANIMIZDA"

Sulusaray ilçesinde sokakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan İbrahim Yıldızlı, güvenli olduğu için açık alanda beklediklerini belirterek, "Acayip bir sarsıntı ile geldi ilk anda. Fatih Camisi'nin yanındaydık. Minare uçtu, briketler falan düştü. Halk ister istemez panik yaşadı. Sakinleştirmeye çalıştık ortalığı. Diğer mahallelere gittiğimizde ufak tefek sıkıntılar vardı, onlara da yardım ettik. Açık alan olduğu için, güvenli alan olduğu için burada bekliyoruz. Çok şükür can kaybımız yok, bir sıkıntı yok. Devletimiz yanımızda. Valimiz, Belediye Başkanımız, Kaymakamımız elinden geleni yapıyor. Köylerde sıkıntı olmuş herhalde ama gidemedik." dedi.

Deprem anı Tokat'ta iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Zile ilçesindeki bir marketin raflarındaki ürünlerin yere düştüğü, vatandaşların ise hızla marketten çıkmaya çalıştığı, bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise Almus ilçesindeki bir restoranda bulunan kişilerin, sarsıntıyı hissettikleri anda restoranın dışına yöneldiği yer alıyor.


KAYSERİ'DE BİR EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de şiddetli hissedildi.

5,6'lık deprem nedeniyle Kayseri'de bir evde hasar oluştu!


Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Ferdi Yakupoğlu'na (47) ait evde hasar meydana geldi. Tokat merkezli depremde evinin hasar gördüğünü anlatan Yakupoğlu, "Bugünkü depremde evim bayağı bir hasar görmüş. Dükkanımı kapatarak geldim buraya. Yani, evim şu an oturulacak bir halde değil. 5 tane çocuğum var. Şu an risk altındayız. Bildirim yerlerini, AFAD'ı aradık. Salonumda, oturma odalarımda, mutfakta, girişlerimde komple şu an çatlaklar oluştu. O yüzden de AFAD'dan bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Şu an risk altındayız. 5 tane çocuğumla, eşimle ne yapacağımızı şaşırdık. Evimin halini gelip, görsünler. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Deprem sırasında eşim ve çocuklarım evdeydi. Ben marketteydim. Eşim bana telefon açarak dışarı çıktıklarını söyledi. Evim şu an bu halde" diye konuştu.



BAKAN KOCA: DEPREMDEN 1 KİŞİ ETKİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Tokat ve Yozgat'taki son durumu şu sözlerde açıkladı:

"Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat İli Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken Köyünde bir ev, Elmalıçiftliği Köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat İlinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas İlinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun."

Bakan Koca'dan 'deprem' açıklaması!



YOLLARDA HERHANGİ BİR SORUN VAR MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yollarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

Uraloğlu, "Merkez Üssü Tokat Sulusaray İlçesi 5,6 şiddetinde olan deprem bölgesine yakın kesimlerdeki 16.Bölge Müdürlüğümüz sorumluluk alanlarındaki (200-19 ve 200-20 Sivas-Ankara Devlet Yolu ile 58-81 Şeyhhalil il yolu ve 850-03 ve 850-04 Sivas -Tokat Devlet Yolu ) köprü ve yollarımız da yapılan ilk incelemelerde olumsuz bir duruma rastlanmamıştır" dedi.

DEPREM ÇEVRE İLLERDEN DE HİSSEDİLDİ

Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem, Çorum, Ordu, Samsun, Amasya, Yozgat, Ankara, Kırşehir, Kayseri, Sivas ve Nevşehir'de de hissedildi.




Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde de hissedilen deprem nedeniyle ekiplerimiz saha taramasına başlamış, şu ana kadar her hangi bir olumsuz duruma rastlanılmamıştır" ifadelerine yer verdi.

Tokat'ta 5,6'lık deprem sonrası cami minaresi yıkıldı!





"HASARLI BİNALARA GİRMEYİN" UYARISI

AFAD Başkanı Okay Memiş ise bölgede can kaybının olmadığını bildirdi. Memiş, "Hasarlı ve metruk binalara girilmemesi gerekir" dedi.


YOZGAT DA ETKİLENDİ

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğünde deprem Yozgat'ta hasara yol açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı Yozgat'ta da hissedildi.

Özellikle Kadışehri ilçesinde ve köylerinde hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde de kuvvetli şekilde hissedilen 5,6 büyüklüğündeki deprem neticesinde saha ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre, Kadışehri ilçemizde ve köylerinde bazı yapıların zarar gördüğü ancak çok şükür şu ana kadar ulaşılan bilgilerde can kaybı ve yaralı vatandaşımızın bulunmadığı anlaşılmıştır. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Öte yandan Kadışehri ilçesine bağlı Yelten köyünde 2 katlı atıl bir evin yıkıldığı yönünde ekiplere ihbar geldiği öğrenildi.

Tokat'ta 5,6'lık deprem sonrası cami minaresi yıkıldı!

YILMAZ'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili kurumlarımız saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.



"SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremle ilgili, "Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

TOKAT'TA 5,6'LIK DEPREM! Vatandaşlar evleri terketti!

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

SAMSUN, YOZGAT, ÇANKIRI VE ÇORUM DA SALLANDI

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında yer alan grafiğe göre deprem Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum'da yoğun hissedildi.





BİRKAÇ NOKTADA MİNARELER YIKILDI

5.6'lık deprem sonrası Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu A Haber'e konuştu. Şehir merkezinde ciddi bir durumun olmadığını aktaran Yazıcıoğlu, "Birkaç noktada minarelerin yıkıldığı söylendi" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem! Tokat Belediye Başkanı A Haber'de



"ESKİ BİNALARDA YIKIM OLDUĞUNA DAİR İHBARLAR VAR"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu ise "Eski binalarda yıkım olduğuna dair ihbarlar var" dedi.



İşte depreme dair tüm detaylar;

Büyüklük:5.6 (Mw)

Tokat'ta korkutan deprem! "Eski binaların yıkıldığına dair ihbarlar var"



Yer:Sulusaray (Tokat)

Tarih:2024-04-18



Saat:18:11:22 TSİ

Enlem:40.05806 N

Boylam:35.95611 E

Derinlik:5.99 km

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