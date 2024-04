Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Peş peşe şiddetli artçılar: Bölgede eğitime ara verildi | Tokat’ta 191 Yozgat’ta 7 bina hasarlı

Belediye ekipleri, hasar gören evlerin tehlikeye neden olmaması için çalışma başlattı. Deprem nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kent genelinde yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Hatipoğlu, evlerinde kalmak istemeyenlerin Sulusaray ve Yeşilyurt ilçelerindeki spor salonları ve yurtlarda kalabileceğini duyurdu.

Öte yandan Samsun AFAD İl Müdürlüğünden 3 araç ve 20 personelle canlı arama köpeğinin Tokat'a görevlendirildiği belirtildi.

Sulusaray ilçesinde evlerine girmeyen vatandaşlar ilçe meydanında bulunan Cumhuriyet Caddesi ile Alparslan Caddesi'ni birbirine bağlayan açık alanda bekliyor.

Sarsıntı ilçe merkezinde müstakil kerpiç yapılarda hasar meydana getirdi.





231 İHBAR GELDİ



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edildiğini duyurdu.



Tarama çalışmalarının devam ettiğini bildiren Yerlikaya, "231 ihbar geldi ekiplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.

📌Tokat il genelinde eğitim ve öğretime bir (1) gün ara verildi.



📌Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlarımız için gerekli hazırlıklar yapıldı. Yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerimizde vatandaşlarımız misafir edilecek.#Deprem pic.twitter.com/sX3kC5Au10 — Tokat Valiliği (@tokatvaliligi) April 18, 2024

TOKAT'TA EĞİTİME BİR GÜN ARA



Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle kentte yarın eğitime 1 gün ara verildi.

Vali Numan Hatipoğlu, yaptığı açıklamada, depremden sonra hızlıca harekete geçtiklerini belirtti.

Yaptıkları değerlendirme sonrası okulları tatil etme kararı aldıklarını bildiren Hatipoğlu, "Yarın itibariyle il genelinde okullarımızı tatil ediyoruz." dedi.

Evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlara spor salonları ve yurtları açacaklarına işaret eden Vali Hatipoğlu, "Yine aldığımız tedbirler kapsamında Tokat'ta bulunan yurtlarımızda, kapalı spor salonlarımızda hazırlıklarımızı yapmaya başladık. Evlerinde kalmak istemeyecek vatandaşlarımızı kapalı spor salonlarında yine Yeşilyurt'ta bulunan, Sulusaray'da bulunan spor salonlarında gerekli tedbirleri alarak misafir edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun diyorum." diye konuştu.

"DEVLETİMİZ YANIMIZDA"

Sulusaray ilçesinde sokakta bekleyişini sürdüren vatandaşlardan İbrahim Yıldızlı, güvenli olduğu için açık alanda beklediklerini belirterek, "Acayip bir sarsıntı ile geldi ilk anda. Fatih Camisi'nin yanındaydık. Minare uçtu, briketler falan düştü. Halk ister istemez panik yaşadı. Sakinleştirmeye çalıştık ortalığı. Diğer mahallelere gittiğimizde ufak tefek sıkıntılar vardı, onlara da yardım ettik. Açık alan olduğu için, güvenli alan olduğu için burada bekliyoruz. Çok şükür can kaybımız yok, bir sıkıntı yok. Devletimiz yanımızda. Valimiz, Belediye Başkanımız, Kaymakamımız elinden geleni yapıyor. Köylerde sıkıntı olmuş herhalde ama gidemedik." dedi.

Deprem anı Tokat'ta iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, Zile ilçesindeki bir marketin raflarındaki ürünlerin yere düştüğü, vatandaşların ise hızla marketten çıkmaya çalıştığı, bir başka güvenlik kamerası görüntüsünde ise Almus ilçesindeki bir restoranda bulunan kişilerin, sarsıntıyı hissettikleri anda restoranın dışına yöneldiği yer alıyor.



KAYSERİ'DE BİR EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Tokat'ta meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem Kayseri'de şiddetli hissedildi.



Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde Ferdi Yakupoğlu'na (47) ait evde hasar meydana geldi. Tokat merkezli depremde evinin hasar gördüğünü anlatan Yakupoğlu, "Bugünkü depremde evim bayağı bir hasar görmüş. Dükkanımı kapatarak geldim buraya. Yani, evim şu an oturulacak bir halde değil. 5 tane çocuğum var. Şu an risk altındayız. Bildirim yerlerini, AFAD'ı aradık. Salonumda, oturma odalarımda, mutfakta, girişlerimde komple şu an çatlaklar oluştu. O yüzden de AFAD'dan bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz. Şu an risk altındayız. 5 tane çocuğumla, eşimle ne yapacağımızı şaşırdık. Evimin halini gelip, görsünler. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapalım. Deprem sırasında eşim ve çocuklarım evdeydi. Ben marketteydim. Eşim bana telefon açarak dışarı çıktıklarını söyledi. Evim şu an bu halde" diye konuştu.