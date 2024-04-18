Tokat’ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Peş peşe şiddetli artçılar: Bölgede eğitime ara verildi | Tokat’ta 191 Yozgat’ta 7 bina hasarlı

Tokat adeta beşik gibi sallanıyor... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5.99 km derinliğinde gerçekleşti.

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ARTÇILAR SÜRÜYOR



5.6'lık deprem bölgede ufak yıkımlara yol açarken artçı sarsıntılar da sürüyor. Sulusaray'da saat 21.43'te 4.0, saat 22.31'de 4.4, saat 00.09'da ise 4.1 büyüklüğünde artçı deprem oldu.

TOKAT'TA 191, YOZGAT'TA 7 BİNA HASAR GÖRDÜ

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu, Tokat'ta depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Karaoğlu, bölgede 750 personelin sahada görev yaptığını belirtti. Tokat'ta 191, Yozgat'ta 7 konutta hasar olduğunu tespit ettiklerini ifade eden Karaoğlu, "Evinde hasar olan hiçbir vatandaşımız evlerini kullanmasın. Valilerimiz yurtları hazırladı onları misafir edeceğiz" dedi.

Karaoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Herhangi bir yaralımız ve can kaybımız yok. Ekiplerimiz sahada, köylerin tamamı tarandı. Şu ana kadar Tokat'ta 576 ihbar, Yozgat'ta 250 ihbar var. Hepsine cevap vererek inceleme yaptık. Ön inceleme sonucu, Tokat'ta 191 konutta hasarlar var, yıkık değil. Yarın hasar tespit çalışmasına başlayacağız. Yozgat'ta 7 konutta ön hasar tespitimiz var. Evinde hasar olan hiçbir vatandaşımız evlerini kullanmasın. Valilerimiz yurtları hazırladı onları misafir edeceğiz. Bölgede, ulaşımda, altyapıda, elektrikte ve haberleşmede herhangi bir sorun yok. Tedbir olarak Tokat'ta eğitime bir gün ara verdik. Yozgat'ta ise 3 ilçede eğitime bir gün ara verdik. Arama kurtarma ekipleri bölgeye ulaştı. 750 personelimiz vatandaşımıza yardım ediyor"

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI



İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaoğlu açıklama yaptığı esnada artçı depreme yakalandı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.









BİR İHA VE BİR HELİKOPTER SEVK EDİLDİ



AFAD, Yozgat ve Tokat'a Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir helikopter Jandarma Genel Komutanlığı'ndan bir İHA'nın sevk edildiğini duyurdu.