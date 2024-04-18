PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 19:54 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 19:54

Tokat'taki 5.6'lık deprem sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber'de!

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yozgat ve Sivas’ta hissedilen deprem hasana yolaçtıb AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5.6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 5,9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Yozgat ve Sivas’tan da hissedildi. İlk belirlemelere göre Kadışehri Yelten köyünde 2 katlı bir binada hasar oluştu. Sivas’ın Şarkışla ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Camisinde hasar meydana geldi. Tokat’ın Sulusaray ilçesi Merkez camisinin minaresinde hasar oluştu. AFAD ekipleri alanda hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor. Detayları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya A Haber canlı yayınında aktardı...

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan ve Tanzanya Cumhurbaşkanı Hassan'dan ortak açıklama!
18.04.2024Perşembe
Başkan Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti!
18.04.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını ile görüştü!
18.04.2024Perşembe
Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan Ankara'da! Başkan Erdoğan Tanzanyalı mevkidaşını törenle karşıladı
18.04.2024Perşembe
Muğla'da işçilerin kaldığı bir konteyner yandı: Ortalık alev topuna döndü!
18.04.2024Perşembe
Bunlar da Var
Hudutsuz Sevda 29. bölüm fragmanı yayınlandı 00:38
Hudutsuz Sevda 29. bölüm fragmanı yayınlandı
19.04.2024Cuma
İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu Tokat’ta açıklama yaparken deprem oldu! İşte o anlar... 06:24
İçişleri Bakan Yardımcısı Tokat'ta açıklama yaparken deprem oldu!
19.04.2024Cuma
Duygu Nebioğlu ve Dilara Gülatan’ın annesi Suphiye Orancı’nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti: Para karşılığı birlikte oluyordu! 15:38
Suphiye Orancı'nın cezaevi arkadaşı tek tek itiraf etti stüdyo buz kesti:
19.04.2024Cuma
Yabani 31. bölüm fragmanı izle! 00:46
Yabani 31. bölüm fragmanı izle!
19.04.2024Cuma
CANLI YAYIN
SON DAKİKA