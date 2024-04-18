Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan elde edilen verilere göre Tokat'ın Sulusaray ilçesinde saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Deprem yerin 5.99 km derinliğinde gerçekleşti.



İşte depreme dair tüm detaylar;



Büyüklük:5.6 (Mw)



Yer:Sulusaray (Tokat)



Tarih:2024-04-18



Saat:18:11:22 TSİ



Enlem:40.05806 N



Boylam:35.95611 E



Derinlik:5.99 km





Tokat ili Sulusaray ilçesinde , büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat Valimiz, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.