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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024, 20:18 Güncelleme Tarihi: 18 Nisan 2024, 20:20

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'deprem' açıklaması! "1 kişi etkilenmiştir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden Yeşilyurt ilçesinde 1 kişinin etkilendiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat'ın Sulusaray ilçesinde 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde, Sulusaray'da bir ev ve bir cami minaresinin yıkıldığını, depremden etkilenen kimsenin olmadığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat'ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup, etkilenen olmamıştır. Yozgat'ın Gümüşsuyu köyünde bir ev, Yelken köyünde bir ev, Elmalıçiftliği köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır."

Bölgeye Tokat'tan 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE acil müdahale aracı, Yozgat'tan 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE acil müdahale aracı, Sivas'tan 1 UMKE ve 1 UMKE acil müdahale aracının görevlendirildiğini aktaran Koca, depremi hisseden vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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