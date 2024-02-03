Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın dönüş yolculuğu ertelendi! Yeni saat ve tarih belli oldu

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda birçok deney gerçekleştirdi
Gezeravcı, "Şu anda dünyadan çok uzaktasınız. Dünyada en çok neyi özlediniz?" sorusuna ise "Dünyada şu anda sizin sahip olduğunuz lüksü, ailemi, anne-babama yakın olmayı özledim." cevabını verdi.
"SANAT ESERİNİ İZLER GİBİ BİR HİSSİYAT İÇİNDEYİM"
Toplamda 36 saatlik bir seyir sürecinin sonrasında ISS'e ulaştıklarını vurgulayan Gezeravcı, "Artık son dakikalarımızda bir an önce kenetlenmek için nefeslerimizi tuttuk. Müthiş şekilde heyecanlı ve keyifliydi. Burada bulunduğumuz her an keyif alıyoruz. Yürüttüğümüz çeşitli aktivitelerin her türlüsü çok keyifli. Bugüne kadar askeri jetlerle uçmuş insan olarak 90 derece tırmanırken bu derece ivmelenen roketin içinde olmak da harika bir duyguydu." değerlendirmesinde bulundu.
Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu’nda
Gezeravcı, günde planlı 8-8,5 saat arasında uyku zamanı olduğunu ancak bunu şu anda 5-6 saat civarında tuttuğunu belirterek, şunları kaydetti:
"ISS'e herkes birçok defa gelmek ister ama isteğim benden sonra gelecek arkadaşlarımızın sayısının artması. İnşallah başka arkadaşlarımıza da yakın zamanda kısmet olur. İstasyonda hali hazırda yürüttüğümüz 13 deney var. Çok farklı bilimsel alanlarda gerçekleştirilen deneyler olduğu için kısmet olursa çok büyük sonuçlara ulaşma imkanı olacak."
Uzaydan dünyaya bakmanın nasıl bir his olduğu sorusunu yanıtlarken Gezeravcı, "Sanat eserini izler gibi bir hissiyat içindeyim. Bugüne kadar hayatımda göremediğim tek şey içinde yaşadığımız bu güzel dünyanın dıştan görüntüsüydü. Buna da çıplak gözle vakıf olmak harika bir duygu." ifadelerini kullandı.
Gezeravcı, "Bir astronot olarak evrendeki başka bir gezegene ayak basmak ister miydiniz?" sorusunu ise "Her türlü yola açığım. İnşallah oraları da keşfetmek bizlere kısmet olur." şeklinde yanıtladı.
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERLE GÖRÜŞTÜ
Aynı zamanda Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı ile ISS ile kurulan bağlantı sayesinde görüşme fırsatı yakalayan depremzede çocuklar, Gezeravcı'ya, uzaya ilişkin hazırladıkları soruları sordu.
Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Gezeravcı da deprem zamanı Adana'da görev yaptığını, kendisinin de depremi hissettiğini belirterek depremzede vatandaşlara bir kez daha geçmiş olsun dileklerini iletti.
"BEN DE ONUN GİBİ ASTRONOT OLMAYI ÇOK İSTERİM"
İlk Türk astronota sorularını yönelten öğrencilerden Elif Özen, Gezeravcı ile konuşurken çok heyecanlandığını belirterek "Çok güzel duygular yaşadım, çünkü ilk Türk astronot. Ben de onun gibi astronot olmayı çok isterim. Benim için çok iyi bir duyguydu." dedi.
8. sınıf öğrencisi Zeliha Bönceoğlu da başta, Gezeravcı ile konuşamayacağını düşündüğünü aktardı. Çok heyecanlandığını anlatan Bönceoğlu, "Alper ağabey çok samimi bir insan. Sorularımı sordum. Bize çok ışık tuttuğunu düşünüyorum. İleride bizim de astronot olabileceğimizi, neler yapabileceğimiz anladığımızı düşünüyorum." diye konuştu.
5. sınıf öğrencisi Duru Ökten ise ilk Türk astronotla görüştüğü için mutlu olduğunu ve merak ettiği soruları ona sorduğunu söyledi.
Altıncı sınıf öğrencisi Duru Yıldırım, Gezeravcı'nın uzayla ilgili merak ettikleri soruları yanıtladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.
5. sınıf öğrencisi Kaan Buğra Günay ise Türklerin uzaya çıkmasının büyük bir gurur olduğunu belirterek "Benim de onunla konuşmam ayrıca bir gurur. Alper Gezeravcı'yı takip ediyordum. Ben konuşabileceğimi düşünmüyordum. Benim adımı söylediklerinde çok şaşırdım." ifadelerini kullandı.
4. sınıf öğrencisi Mirza Şerif Gül, "Alper ağabeyimle konuşunca çok iyi hissetim. Onun gibi olabileceğimi hissettim. Konuşmak çok güzeldi." dedi.
"ÖZEL BİRİYLE KONUŞTUĞUM İÇİN BİRAZ HEYECANLANDIM"
6. sınıf öğrencilerinden Mehmet Akif Oğuz da "Alper abi samimi bir insandı. Soruları çok iyi cevapladı. Onun karşısında hiç strese girmedim. Merak ettiğim şeyleri sordum ve cevabımı aldım. Çok da farklı bir konuşma gibi gelmedi. Sadece özel biriyle konuştuğum için biraz heyecanlandım." diye konuştu.
Altıncı sınıf öğrencilerinden Muhammet Dağ ise Türkiye'nin ilk astronotuyla konuşmanın heyecan verici olduğunu söyledi.
Etkinliğin ardından öğrencilere şapka ve tişört hediye edildi.
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, çok sayıda öğrenci ve davetiler bu özel anlara şahitlik etti.